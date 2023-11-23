الآن عبر توكلنا .. يمكنك استعراض كافة بيانات جوازات السفر الخاصة بك وأفراد أسرتك

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قدم عبر تطبيق توكلنا، خدمة تتيح استعراض كافة بيانات جوازات السفر الخاصة بك وأفراد أسرتك المضافين لديك.





خطوات استعراض جواز سفرك الخاص وأسرتك:

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وبحسب ما نشره التطبيق على حسابه على منصة "إكس"، فإنه يمكنك استعراض الخدمة عبر الخطوات الآتية:



1-الدخول للصفحة الرئيسية.



2- اختيار معلوماتي.



3- مستنداتي.



4- اختيار الجواز المراد إظهار تفاصيل بياناته.



5- يمكنك استعراض جواز السفر وكافة بياناته.





استعراض النتائج الدراسية:

خطوات الوصول إلى الخدمة

كما كشف أيضا تطبيق "توكلنا" عن خدمة جديدة تتيح إمكانية الوصول إلى النتائج الدراسية بسهولة.وأضاف: تتيح هذه الخدمة استعراض النتائج الدراسية الحديثة ونتائج المقررات وتفاصيل الحالة الدراسية لك ولأبنائك بالتعاون مع وزارة التعليم.1- من خلال قائمة الخدمات في الصفحة الرئيسية للتطبيق يقوم المستخدم بالوصول إلى خدمات التعليم واختيار النتائج الدراسية.2- يقوم المستخدم باختيار أحد الأبناء المستفيدين واستعراض ملخص الدرجات.3- يقوم المستخدم باستعراض تفاصيل النتيجة الدراسية.4- بإمكانك استعراض التهنئة الخاصة بنجاح أبنائكم ومشاركتها مع أهلك وأصدقائك.