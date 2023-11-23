الآن عبر توكلنا .. يمكنك استعراض كافة بيانات جوازات السفر الخاصة بك وأفراد أسرتك

قدم عبر تطبيق توكلنا، خدمة تتيح استعراض كافة بيانات جوازات السفر الخاصة بك وأفراد أسرتك المضافين لديك.
خطوات استعراض جواز سفرك الخاص وأسرتك:
وبحسب ما نشره التطبيق على حسابه على منصة "إكس"، فإنه يمكنك استعراض الخدمة عبر الخطوات الآتية:
1-الدخول للصفحة الرئيسية.
2- اختيار معلوماتي.
3- مستنداتي.
4- اختيار الجواز المراد إظهار تفاصيل بياناته.
5- يمكنك استعراض جواز السفر وكافة بياناته.
استعراض النتائج الدراسية:
كما كشف أيضا تطبيق "توكلنا" عن خدمة جديدة تتيح إمكانية الوصول إلى النتائج الدراسية بسهولة.
وأضاف: تتيح هذه الخدمة استعراض النتائج الدراسية الحديثة ونتائج المقررات وتفاصيل الحالة الدراسية لك ولأبنائك بالتعاون مع وزارة التعليم.
خطوات الوصول إلى الخدمة
1- من خلال قائمة الخدمات في الصفحة الرئيسية للتطبيق يقوم المستخدم بالوصول إلى خدمات التعليم واختيار النتائج الدراسية.
2- يقوم المستخدم باختيار أحد الأبناء المستفيدين واستعراض ملخص الدرجات.
3- يقوم المستخدم باستعراض تفاصيل النتيجة الدراسية.
4- بإمكانك استعراض التهنئة الخاصة بنجاح أبنائكم ومشاركتها مع أهلك وأصدقائك.