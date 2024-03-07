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اغتنم الفرصة.. رابط وطريقة التقديم بالمسابقة الوظيفية في الجامعة الإسلامية

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
الجامعة الإسلامية
أ أ
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أعلنت الجامعة الإسلامية، عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها عن طريق المسابقة الوظيفية على المراتب "الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة" للمواطنين من حملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى بنظام التعاقد "دوام كامل" على النحو التالي:اضافة اعلان

رابط وطريقة التقديم بالمسابقة الوظيفية في الجامعة الإسلامية
 المسميات الوظيفية

1 – مترجم.
2 - فني مختبر علمي.
3 - أمين مستودع فني.
4 - باحث أمن سيبراني.
5 - محضر مختبر علوم.
7 - مصمم جرافيك مساعد.
8 - مقيم ضوابط أمن سيبراني.
9 - محلل دفاع الأمن السيبراني.
10 - فني مختبر علمي ممارس.
11 - أخصائي بحث قضايا مساعد.
12 - أخصائي اختبارات الاختراقات.
13 - أخصائي اكتشاف التهديدات السيبرانية مساعد.

التخصصات المطلوبة

- الكيمياء
- الشريعة
- إدارة مكتبية
- علوم الحاسب
- فنون الإعلام
- التقنية الإدارية
- اللغة الإنجليزية
- الأمن السيبراني
- تصميم الجرافيك
- إدارة المستودعات
- الدراسات الإسلامية
- إدارة الأعمال المحاسبية
- تقنيات الصوتيات والمرئيات.

الوثائق المطلوبة

 - صورة مصدقة من المؤهل العلمي أو الشهادات العملية "الخبرات" وسجل الدرجات.
- صورة من البطاقة الشخصية مع إحضار الأصل للمطابقة.
- صورة مصدقة من بيان الخدمة إن وجد.
- أن يكون حاصلاً على "70" فأعلى في اختبار القدرات العامة للجامعيين.
- سيرة ذاتية موضحًا فيها جميع المعلومات الشخصية والخبرات العملية والمؤهلات العلمية.

طريقة التقديم

بدأ التقديم يوم الاثنين 1445/8/23هـ من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى السبت 1445/8/28هـ.

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