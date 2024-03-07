اغتنم الفرصة.. رابط وطريقة التقديم بالمسابقة الوظيفية في الجامعة الإسلامية

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أعلنت الجامعة الإسلامية، عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها عن طريق المسابقة الوظيفية على المراتب "الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة" للمواطنين من حملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى بنظام التعاقد "دوام كامل" على النحو التالي:





رابط وطريقة التقديم بالمسابقة الوظيفية في الجامعة الإسلامية

المسميات الوظيفية



التخصصات المطلوبة



الوثائق المطلوبة



طريقة التقديم

