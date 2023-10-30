الإثنين، 15 ربيع الثاني 1445 ، 30 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

اعتمدت أهليته في شهر نوفمبر.. هل يتم صرف الدفعات بأثر رجعي منذ وقت التقديم؟

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ

تفاعل حساب خدمة المستفيدين،مع استفسار، بشأن اعتماد الدفعات السابقة في حال اعتماد أهلية الشخص في حساب المواطن.

الصرف بأثر رجعي في حساب المواطن:

اضافة اعلان

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه :" متى تتم دراسة الأهلية؟ أنا مقدم من شهر وإلى الآن لم تتم دراسة الأهلية، مقدم من قبل الدفعة الماضية" .

وجاء الرد : " يتم احتساب الدعم من تاريخ صدور الأهلية دون احتساب الدفعات السابقة، نسعد بخدمتك".

إثبات الاستقلالية للابنة في حساب المواطن:



فيما أجاب أيضا حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على استفسار بشأن كيفية إثبات الاستقلالية لمواطنة لا تملك صك إيجار ولا ملكية.

وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تستفسر فيه قائلة :"أنا أعيش في بيت الوالد رحمه الله لوحدي كيف أثبت الاستقلالية وأنا ما عندي صك إيجار ولا ملكية وش الحل".

وجاء الرد من حساب خدمة المستفيدين :" بإمكانك الاستفادة من الدعم عن طريق إضافتك كتابع لدى رب الأسرة ( الأم )".

اقرأ أيضا

ابشر - الاحوال المدنية - تجديد الهوية
9:13 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

هل يمكن تسمية المولود بـ"مُناي"؟.. الأحوال المدنية تجيب

المياه الوطنية
8:43 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

المياه الوطنية تعلن عن 30 وظيفة شاغرة بعدة تخصصات

ارامكو السعودية
7:19 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر.. رابط التقديم

حساب المواطن - التسجيل
6:07 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

هل ظهور "العلامة الصفراء" يعني أنك غير مقبول في حساب المواطن؟

اقرأ أيضا

في حال إيقاف الخدمات.. ما هو الإجراء للحصول على دعم حساب المواطن؟

هل يمكن السفر إلى دول الخليج أثناء تجديد الجواز؟.. توضيح مهم من الجوازات

كيفية تسجيل الأرملة غير السعودية وأبنائها في حساب المواطن؟

خطوات تسديد رسوم اختبار قياس للمسجلين في الضمان الاجتماعي

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 5:16 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

حساب المواطن يحذر مواطنة من ارتكاب هذا الخطأ

حساب المواطن 5:47 م السبت، 07 أكتوبر 2023

حساب المواطن يكشف حقيقة تمديد الدعم الإضافي للمستفيدين

حساب المواطن 12:48 م السبت، 07 أكتوبر 2023

موعد صرف الدفعة 71 من دعم حساب المواطن

حساب المواطن 6:22 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

حساب المواطن: في هذا الموعد يتم التحقق من بيانات المستحقين

اقرأ أيضا

وزارة الحج - مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة
2:56 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

أقصى مدة لسريان تأشيرة العمرة.. تنتهي في هذا التاريخ

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
12:20 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

عاجل.. هل يمكن الجمع بين المعاش وراتب العمل؟.. توضيح من "التأمينات" للوريث

سكني
12:09 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

هل تم إلغاء شرط السنتين للمطلقة؟.. رد جديد من سكني

اختبار القدرة المعرفية
11:53 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 9 خطوات لتعديل موعد اختبار الرخصة المهنية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
10:56 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

اعتمدت أهليته في شهر نوفمبر.. هل يتم صرف الدفعات بأثر رجعي منذ وقت التقديم؟

ولي العهد
10:00 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

بتوجيه من ولي العهد.. وزير الدفاع يصل إلى واشنطن في زيارةٍ رسمية

أهم 10
9:56 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

أهم 10.. تطبيق حكم الشرع في مواطن بمكة وتأمين صحي مجاني

سيول مكة -امطار
8:40 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على القصيم وأمطارا في حائل

أنسولين
8:19 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

بشرى سارة عن إنتاج الإنسولين وتوفيره محليا

مساند
8:10 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

هل الاستقدام متاح من جيبوتي وما هي الإجراءات؟ مساند يوضح