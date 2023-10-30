اعتمدت أهليته في شهر نوفمبر.. هل يتم صرف الدفعات بأثر رجعي منذ وقت التقديم؟

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين،مع استفسار، بشأن اعتماد الدفعات السابقة في حال اعتماد أهلية الشخص في حساب المواطن.





الصرف بأثر رجعي في حساب المواطن:

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إثبات الاستقلالية للابنة في حساب المواطن:

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه :" متى تتم دراسة الأهلية؟ أنا مقدم من شهر وإلى الآن لم تتم دراسة الأهلية، مقدم من قبل الدفعة الماضية" .وجاء الرد : " يتم احتساب الدعم من تاريخ صدور الأهلية دون احتساب الدفعات السابقة، نسعد بخدمتك".فيما أجاب أيضا حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على استفسار بشأن كيفية إثبات الاستقلالية لمواطنة لا تملك صك إيجار ولا ملكية.وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تستفسر فيه قائلة :"أنا أعيش في بيت الوالد رحمه الله لوحدي كيف أثبت الاستقلالية وأنا ما عندي صك إيجار ولا ملكية وش الحل".وجاء الرد من حساب خدمة المستفيدين :" بإمكانك الاستفادة من الدعم عن طريق إضافتك كتابع لدى رب الأسرة ( الأم )".