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صحيفة تواصل الالكترونية

اعتماد دليل البضائع المنقولة على الشاحنات بشكل آمن

نقل البضائع
نقل البضائع على الشاحنات بشكل آمن
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أعلنت الهيئة العامة للنقل عن اعتماد دليل تثبيت البضاعة المنقولة على الشاحنة بشكل آمن، بهدف رفع مستوى الوعي لدى العاملين في القطاع عبر معرفة آليات التحميل الآمن للبضائع الأكثر شيوعًا.اضافة اعلان

سلامة مرتادي الطرق والبضائع المنقولة

ويأتي هذه الخطوة حرصًا على رفع مستوى سلامة مرتادي الطرق وحفاظًا على البضائع المنقولة، وذلك حسبما أعلنت اليوم الجمعة عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي.
وانطلاقًا من حرص الهيئة على سلامة مرتادي الطرق وحفاظًا على البضائع المنقولة والبنية التحتية، تم اعداد هذه الدليل الذي يساعد العاملين في على معرفة آليات التحميل الآمن.

رفع مستوى السلامة في مجال نقل البضائع

وسعت الهيئة لإيجاد بيئة تنظيمية ترفع من مستوى السلامة في مجال نقل البضائع على الطرق ومنها وضع اشتراطات خاصة بتثبيت البضائع على الشاحنات.
ونصت الفقرة (7) من المادة السادسة والاربعون من لائحة نقل البضائع وتأجير الشاحنات على الطرق البرية بأن يلتزم الناقل والشخص الذي يقوم بالنقل للحساب الخاص بتثبيت البضاعة المنقولة بشكل آمن.

تمكين الناقلين من تقديم إجراءات تحميل أخرى

كما تسعى الهيئة لتمكين الناقلين من تقديم أي إجراءات أو آليات تحميل أخرى تضمن تثبيت الحمولة بطريقة آمنة حسب طبيعة البضاعة والشاحنة.
وذلك من خلال تقديمها إلى الهيئة العامة للنقل لدراستها وت ضمينها في هذا الدليل ليتم العمل فيها.

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