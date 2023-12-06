اعتماد الآلية المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات

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أعلنت الهيئة
العامة للنقل عن آلية التنفيذ المعدلة لأحكام اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات
وسحب المركبات.
فرض الآلية
الجديدة على جميع مركبات النقل والسحبوتفرض الهيئة
الآلية على جميع مركبات النقل والسحب العاملة في النشاط بأجر وللحساب الخاص
الالتزام بنظام النقل والسحب وتركيب حواجز السلامة.
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ويتم السحب وفق المواصفات المعتمدة (SASO 2971) و (SASO 2955) و (SASO 2956) و (SASO 2957) .
تجهيز المركبات
بطفاية حريق ومثلث السلامةإضافة إلى تجهيز
هذه المركبات بطفاية حريق، ومثلث السلامة، وحقيبة الإسعافات الأولية،
وأوضحت الهيئة أن تطبيق الآلية بدأ من تاريخ 15/11/2023م .
وألزمت الهيئة المنشآت والأفراد بحصول السائق لقيادة مركبات النقل والسحب العاملة في النشاط بأجر وللحساب الخاص على بطاقة سائق اعتباراً من تاريخ 15/3/2024م.
ضرورة حصول
المنشآت على "بطاقة سائق"ويتطلب إصدار
بطاقة سائق وتجديدها، توفر رخصة قيادة عامة من الفئة المناسبة، وشهادة خلو من
السوابق.
ويتطلب للمنشأة أن يرتبط السائق برقم الهوية الموحد للمنشأة أو وجود علاقة تعاقدية في حال كان السائق حاصلًا على تصريح من (أجير).
أن تكون مهنة
المقيم ملائمة للتصنيف السعوديوأن تكون هوية
المقيم التابع للمنشأة مشتملة على مهنة ملائمة وفقًا للتصنيف السعودي الموحد للمهن
(سائق شاحنة صغيرة، أو سائق شاحنة ثقيلة).
وأشارت إلى أن الآلية المعدلة تسهم في تحقيق السلامة لكافة أطراف عملية النقل، مضيفة أن التزام الناقل بتركيب الحواجز يسهم في تعزيز أمن عمليات النقل.
بطاقة السائق
تحسن جودة الخدماتوبينت الهيئة أن
بطاقة السائق ستسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز متطلبات السلامة في عمليات النقل.
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