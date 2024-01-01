اعتبارًا من اليوم.. 10 أيام فقط أمام المنشآت لتبرير تأخر دفع الرواتب

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أعلنت "مدد" أنه ابتداءً من اليوم الاثنين 1 يناير 2024م، ستكون مدة تبرير المنشأة على مخالفات برنامج حماية الأجور 10 أيام بدلاً من 30 يومًا من تاريخ رفع ملف حماية الأجور. اضافة اعلان





نظام حماية الأجور يحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة



حماية الأجور ورصد صرف الرواتب كاملة



وثيقة ودليل استخدام النظام الجديد



رفض السجلات إذا كانت تفاصيل الدفع بالسالب



مخالفات دفع الرواتب تؤثر في نسبة الالتزام

