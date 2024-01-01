اعتبارًا من اليوم.. 10 أيام فقط أمام المنشآت لتبرير تأخر دفع الرواتب

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أعلنت "مدد" أنه ابتداءً من اليوم الاثنين 1 يناير 2024م، ستكون مدة
تبرير المنشأة على مخالفات برنامج حماية الأجور 10 أيام بدلاً من 30 يومًا من تاريخ
رفع ملف حماية الأجور.
نظام حماية الأجور يحفظ حقوق الأطراف المتعاقدةويعد نظام حماية الأجور أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية الهادفة إلى توفير بيئة عمل آمنة في القطاع الخاص، من حيث رفع مستوى
الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة.
ويرصد النظام عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد.
حماية الأجور ورصد صرف الرواتب كاملةويرصد أيضًا صرف الرواتب بالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، هادفًا إلى تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.
ويمكّن التحديث الجديد لنظام حماية الأجور المنشآت عن طريق الموقع من معرفة السجلات المرفوضة بناءً على الشهر وعلى نوع المخالفة، وعرض حالة الالتزام للشهر الحالي وآخر ستة أشهر.
وثيقة ودليل استخدام النظام الجديدوطرحت الوزارة عبر موقع حماية الأجور من خلال بوابتها الإلكترونية (من هنا) وثيقة خاصة
ودليل استخدام للنظام بشكله الجديد.
وبحسب التحديث الجديد للنظام سيتم رفض "سجلات الموظفين" في ملف حماية الأجور إذا كان الإجمالي لا يساوي مجموع الراتب الأساسي، وبدل السكن، والمستحقات الأخرى والاستقطاعات.
رفض السجلات إذا كانت تفاصيل الدفع بالسالبويرفض السجلات إذا كان أحد تفاصيل الدفع أو الإجمالي بالسالب، وفي حال كان
إجمالي الراتب يساوي صفر، أو عدم إدخال الهوية الوطنية أو الإقامة للعامل.
وأكدت الوزارة التزامها بحفظ الحقوق بين أطراف العلاقة التعاقدية، ومخالفة كل منشأة غير ملتزمة برفع ملف حماية الأجور بشكله الصحيح.