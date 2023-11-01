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صحيفة تواصل الالكترونية

اشتركوا في عقد إيجار موحد.. هل يصح تسجيلهم منفردين في حساب المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
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أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار، بشأن عدة أشخاص اشتركوا في عقد إيجار واحد، وصحة تسجيلهم في حساب المواطن لأجل استحقاق الدعم.

عقد إيجار موحد وتسجيل في حساب المواطن:

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وكان سؤال قد ورد لحساب خدمة المستفيدين يقول فيه : " السلام عليكم.. بستفسر إذا عقد إيجار  الشقة المضافين في العقد أكثر من اسم هل يقدرون يسجلون بحساب المواطن ويعتبر وينزل لكل واحد منهم؟".

وجاء الرد :" وعليكم السلام ، في حال وجود عقد إيجار كمستند لإثبات الاستقلالية لابد أن يكون عقد إيجار موحد (ساري المفعول) من شبكة إيجار باسم المتقدم بالطلب وغير مشترك".

تأثير العقار المؤجر على دعم المواطن:



وفي وقت سابق أجاب أيضا حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على استفسار بشأن مواطن لديه عقار مرهون يقوم بتأجيره ، ومدى تأثير ذلك على استحقاقه للدعم.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" عندي عقار مرهون للبنك العقاري وهذا العقار مؤجر وآخذ منه عوائد سنوية.. هل أسجل هذه العوائد في بيانات الدخل؟".

وجاء الرد :" نعم ، في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الإفصاح عنها في حسابك واختيار نوع ومصدر الدخل غير ذلك وكتابة مصدر الدخل (أصول عقارية) وسيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن".

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