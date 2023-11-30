استمرار قبول الطلبات.. تعرف على شروط وظائف جامعة المجمعة

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مازال التقديم على وظائف جامعة المجمعة متاحًا، وتستمر الجامعة في تلقى الطلبات حتى نهاية الأسبوع القادم، حسب إعلان الجامعة الذي بدأ أمس الأربعاء وينتهي يوم الخميس القادم 23/5/1445هـ. اضافة اعلان





التقديم على الوظيفة لا يعتبر ترشيحًا نهائيًا



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