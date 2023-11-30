استمرار قبول الطلبات.. تعرف على شروط وظائف جامعة المجمعة

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مازال التقديم على وظائف جامعة المجمعة متاحًا، وتستمر الجامعة في تلقى الطلبات حتى
نهاية الأسبوع القادم، حسب إعلان الجامعة الذي بدأ أمس الأربعاء وينتهي يوم الخميس
القادم 23/5/1445هـ.
التقديم على الوظيفة لا يعتبر ترشيحًا نهائيًاوأوضحت الجامعة الشروط العامة التي يجب توافرها في المتقدمين للوظائف،
وأكدت على أن التقديم للوظيفة لا يعتبر ترشيحًا نهائيًا.
وكانت جامعة المجمعة قد أعلنت عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية للرجال والنساء لرتبة (أستاذ مساعد) فما فوق على نظام العقود في التخصصات التالية:
التخصصات المطلوبة- المحاسبة
- رياض الأطفال
- التصميم الجرافيكي
- التصميم الداخلي
- الهندسة المعمارية
- تمريض الأطفال
- التمريض الباطني والجراحي
- تمريض رعاية البالغين وكبار السن
- تمريض الأمومة وأمراض النساء
- تمريض المهارات السريرية
الشروط العامة- أن يكون
المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- الحصول على درجة الدكتوراه (PHD) من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها. أو الحصول على شهادة اختصاص أو زمالة أو بورد للتخصصات الطبية وتكون معتمدة من مجلس الكلية.
- يشترط امتداد التخصص بين البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
- ألا يقل المعدل عن تقدير جيد جدًا في مرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
- استيفاء أي متطلبات أخرى يراها القسم أو الكلية التابعة لها الوظيفة.
- التقديم على الوظائف في التخصصات المتناظرة يتم من خلال بوابة التوظيف الالكترونية عبر كليات الجامعة المختلفة، وللجامعة كامل الحق في (توزيع التعيين في كليات الجامعة المختلفة حسب الاحتياج).
- عدد الأبحاث العلمية المنشورة للمتقدم تضاف ضمن نقاط المفاضلة.
- التقديم يتم من خلال بوابة التوظيف الالكترونية لجامعة المجمعة.
الوثائق المطلوبة- صورة من
الهوية الوطنية
- السيرة الذاتية للمتقدم
- ارفاق وثائق التخرج لمرحلة البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه مع المعادلة إذا كانت من خارج المملكة، مع السجل الأكاديمي لجميع المراحل.
- صورة من الخبرات السابقة أن وجدت.
- صورة من شهادة التصنيف من هيئة التخصصات الصحية سارية المفعول.
- لمن هم على رأس العمل في الوظائف الحكومية إرفاق بيان خدمة.
- للحاصلين على الدرجة العلمية وهم على رأس العمل يتطلب موافقة جهة العمل بالإيفاد او الابتعاث او إجازة دراسية او استثنائية.
ملاحظات مهمة- لا يعتبر
التقديم على الوظيفة ترشيحا نهائيا.
- يتم استبعاد أي طلب غير مكتمل.
- عدم صحة البيانات المقدمة.
- عدم انطباق شروط التعيين للمتقدم.
- في حال التقديم على اكثر من وظيفة.