استشاري نفسي: مرضى الاكتئاب يعانون بشدة في هذا التوقيت

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أكد استشاري الطب النفسي، الدكتور محمد اليوسف، أن مرضى الاكتئاب يعانون أكثر ما يعانون في ساعات الصباح الأولى، فهي تعتبر فترة حرجة بالنسبة لهم. اضافة اعلان

وقال: عادة يستيقظ مريض الاكتئاب وقد يكون أول ما يقوله في نفسه: آه من الهم، ليتني مت وارتحت، اليوم بالنسبة لي خمول وهم وتعب وارهاق.





سؤال يتكرر كثيراً، كيف نفرغ الغضب؟



كيف تتعامل مع الاكتئاب الصباحي؟



النوم الجيد



غذِ جسمك: تناول وجبات مغذية



اختيار وجبة الفطور الأسهل



استيقظ مبكرًا، وخصص وقتًا للقيام بنشاط



تطوير روتين صباحي



هل نقوم بتكسير الصحون أو تكسير الزجاج، أو الصراخ في صحراء أو مكان خالي؟كل ذلك مجرد كلام في الهواء، وإن حقق منفعة، فمنفعته مؤقتة وإيحائية، ثم نكتشف أن الغضب المكبوت ما زال بداخلنا.وأشار الدكتور اليوسف، هناك أمران: لا تجامل على حساب نفسك، تكلم، دافع عن نفسك في وقتها، ومارس رياضة فيها جهد عالي.إذا كنت تعاني من الاكتئاب الصباحي، فمن المهم استشارة أخصائي الصحة العقلية للحصول على المساعدة. وإستراتيجيات التكيف التالية قد تساعدك على بدء يومك بطريقة أكثر استرخاءً وهدوءًا.نظرًا لأن دورات النوم السيئة يُعتقد أنها عامل مسهم في الاكتئاب الصباحي، فإنه من الأفضل العمل على تحسين دورة نومك.حاول تطوير روتين منتظم تتبعه قبل النوم. يجب أن يتناسب روتينك مع نمط حياتك وتفضيلاتك وعاداتك، ولكن يجب عليك التركيز على الاسترخاء بدلاً من التحفيز.على سبيل المثال، حاول الذهاب إلى السرير في نفس الوقت معظم الليالي. استيقظ في نفس الوقت معظم الصباح.إن اتباع نظام غذائي متوازن يتضمن وفرة من الأطعمة الطازجة يمكن أن يساعدنا بشكل كبير في الحصول على الطاقة التي نحتاجها للعمل بأفضل ما لدينا.يمكن أن يؤدي عدم تناول طعام جيد النوعية وبالكميات المناسبة إلى انخفاض مستويات السكر في الدم وتفاقم أعراض الاكتئاب.في الصباح، خاصة إذا كنا نعاني من الاكتئاب، فإننا غالبًا ما نختار وجبة الإفطار الأسهل التي يمكننا الحصول عليها.غالبًا ما يشمل ذلك الأطعمة المصنعة أو المكونات التي قد لا تحتوي على نفس القيمة الغذائية للأطعمة الطازجة الكاملة.يمكن أن تؤدي المعاناة من الاكتئاب الصباحي إلى بداية بطيئة لليوم، لكنه ضروري للذهاب إلى المدرسة/الجامعة، أو العمل، أو صالة الألعاب الرياضية، وما إلى ذلك.وقد يؤدي ذلك إلى تفاقم مشاعر التوتر والقلق، بل وقد يبدأ في التأثير على مجالات أخرى مثل أدائك الوظيفي.اسمح لنفسك بمزيد من الوقت للاستعداد في الصباح. حتى عشر دقائق يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا. قد يكون من المفيد أيضًا تطوير روتين صباحي يتناسب مع نمط حياتك وتفضيلاتك وعاداتك، لكن ابدأ بالمهام الأسهل والأصغر التي تستهلك طاقة أقل.على سبيل المثال، جرب بعض تمارين التمدد عند النهوض من السرير لأول مرة، أو كجزء من روتين الاستحمام وارتداء الملابس.