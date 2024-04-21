استخراج الطفل هوية وطنية هل يمنعه من حساب المواطن؟

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ينص نظام الأحوال المدنية على أنه "يجب أن يحصل من أكمل سن (الخامسة عشرة) من السعوديين على بطاقة شخصية خاصة به"، على أن "يكون ذلك اختياريًا لمن هم بين سن (السادسة) و(الخامسة عشرة)".

في هذا الصدد، كشف حساب المواطن عما إذا كان استخراج الهوية للطفل يمنعه من استحقاق الدعم من عدمه.

وردًا على استفسار حول ما إذا كان استخراج الطفل هوية وطنية يمنعه من حساب المواطن؟، قال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "لا يؤثر ذلك".



اهلا بك ، لا يؤثر ذلك ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) April 20, 2024

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