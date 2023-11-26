"استبيان" يجدد الأمل في تنفيذ مشروع قطار الطائف - الرياض

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جدد استبيان مطروح، الأمل في نفوس أهالي الطائف حول إنشاء مشروع محطة قطار بالمحافظة، حيث شمل الاستبيان 7 محاور لتعبئتها بما يحدد الحاجة لمحطة قطار يربط بين الطائف والرياض. اضافة اعلان





محاور الاستبيان



يبعد عن مشروع الطائف الجديد 80 كم



ربط الجسر البري "الرياض ـ جدة" بالطائف



المناطق اللوجستية والموانئ الجافة



إزالة أي عوائق ونزع الملكيات



وجاءت المحاور عن الفئات العمرية، ونوع التوظيف، وإجمالي عدد الزيارات لمدينة الرياض، ونوع المواصلات، ومدى تفضيل إنشاء المحطة، مع ذكر أبرز الأسباب.ويأتي الاستبيان بعد عامين من تصريحات وزير النقل، في أنه من ضمن المشاريع الطموحة والواعدة مشروع بناء سكة حديد بين الرياض وجدة.ونشر وقتها، أن المشروع المعلن سابقًا من المحتمل ألا يمر بالطائف، وأن امتداده من شمال الطائف تحديدًا بالقرب من القرى السكنية شمال (عشيرة)، وفقًا لـ "عكاظ".ويبعد عن مشروع (الطائف الجديد) أكثر من 80 كيلومترًا، وهناك مساعٍ وقتها، بين أمانة الطائف وهيئة النقل العام في سبيل إنشاء مسار يتفرّع لربط الطائف بالمشروع.ويأتي الاستبيان مبشّراً بنجاح تلك المساعي، إذ كشف أمين الطائف الأسبق الدكتور أحمد عزيز القثامي، أن هناك العديد من المقترحات لربط الجسر البري (الرياض - جدة) بالطائف والطائف الجديد وعشيرة.ويتم التنسيق بشكل دوري مع إمارة منطقة مكة المكرمة والهيئة العامة للنقل وهيئة تطوير مكة المكرمة؛ للتأكيد على أهمية مرور الجسر البري بعشيرة والطائف الجديد ومطار الطائف الدولي الجديد.وصولاً إلى ميقات قرن المنازل بالسيل الكبير لتكون منظومة متكاملة للنقل (البري - بضائع) من خلال المناطق اللوجستية والموانئ الجافة المقترحة ليخدم منطقة مكة المكرمة خصوصًا الحجاج والمعتمرين.وكان مجلس الشورى في 2019، دعا إلى دراسة جدوى توسيع شبكة مشروع قطار الحرمين لتشمل مطار الطائف الدولي، ومنطقة الميقات لتسهيل انسياب حركة الحجاج والمعتمرين والسياح.وأبدت أمانة الطائف استعدادها لإزالة أي عوائق ونزع الملكيات أمام الخط الحديدي لضمان عدم توقف المشروع أو تعثره في إطار اهتمامها بتحقيق تنمية مستدامة للمحافظة.