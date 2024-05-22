استبعاد هؤلاء من تخفيض غرامات المخالفات المرورية (فيديو)

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أكدت الإدارة العامة للمرور، أنه سيتم استبعاد أي شخص من تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المرتكبة قبل تاريخ 18 / 04 / 2024م بنسبة (50%) في حال ارتكاب هذه المخالفات.





4 مخالفات تمنع الاستفادة من التخفيض



pic.twitter.com/SXBto4Y5sO #المرور_السعودي سيتم استبعادك من تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المرتكبة قبل تاريخ 18 / 04 / 2024م بنسبة (50%) في حال ارتكاب أي من المخالفات التالية: #تخفيض_المخالفات_المرورية May 21, 2024

آلية سداد المخالفات



تطبيق إجراءات الحجز والتنفيذ في المادة 75







وأشارت في فيديو على صفحتها بمنصة "إكس"، إلى وجود 4 مخالفات تمنع الاستفادة من التخفيض عند ارتكاب واحدة منها أثناء فترة سريانه، وهي:1 - التفحيط.2 - قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها.3 - تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كلم/ساعة في الطريق المحددة سرعته بـ120 كلم/ساعة فأقل.4 - تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 30 كلم/ساعة في الطريق المحددة سرعته بـ40 كلم/ساعة.وأوضحت أنه يمكن سداد المخالفة بالتخفيض حتى مع تقديم اعتراض على المخالفة، ويتم السداد من خلال نظام "سداد" أو من خلال منصة "إيفاء".كما يمكن سداد جميع المخالفات بالتخفيض دفعة واحدة، وسداد كل مخالفة على حدة بشرط عدم نهاية فترة سريان التخفيض وعدم ارتكاب إحدى المخالفات المحددة التي تشكل خطرًا على السلامة العامة.وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاستفادة من التخفيض لكل مخالفة يجب سدادها خلال فترة سريان التخفيض، وفي حال انتهاء الفترة دون سداد تعود قيمة غرامة المخالفة إلى القيمة نفسها قبل التخفيض، كما أنه لا يتطلب للاستفادة من التخفيض القيام بأي إجراء.أما ما يتعلق بالمادة 75 من نظام المرور، فيبدأ سريان تطبيق إجراءات الحجز والتنفيذ الواردة في هذه المادة بعد انتهاء المهل المحددة للاستفادة منه، ويُقصد بالحجز والتنفيذ إلزام المخالف -وفق الإجراءات النظامية- بسداد غرامة المخالفة التي لا يقوم بسدادها بعد انقضاء مهل السداد الواردة في نص المادة «75» من نظام المرور.وتبلغ مهلة سداد المخالفة 30 يومًا للاعتراض عليها، و15 يومًا للسداد، وإذا رغب المخالف في الحصول على مهلة أخرى يمكنه التقدم بطلب منح مهلة 90 يومًا وذلك من خلال الدخول عبر منصة "أبشر" والتقدم بطلب المهلة، وبعد انقضاء مهلة 15 يومًا للسداد دون سداد قيمة غرامة المخالفة ودون طلب مهلة 90 يومًا سيتم تطبيق إجراءات الحجز والتنفيذ بحق المخالف.ويتمثل الفرق بين تخفيض 50% وتخفيض 25%، في أن تخفيض 50% يطبق على المخالفات السابقة لتاريخ 18 إبريل الجاري وفق الشروط المنصوص عليها للاستفادة منه.أما تخفيض 25% فيطبق على المخالفات المرتكبة اعتبارًا من هذا التاريخ، ويطبق تخفيض 25% على المخالفة فور تسجيلها بحق المخالف.