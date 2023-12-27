الأربعاء، 14 جمادى الثانية 1445 ، 27 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ارتفاع كبير في أسعار الحديد عالميًا.. ووصوله لأعلى مستوي منذ 18 شهرًا

اسعار الحديد
أسعار الحديد اليوم الأربعاء 27 ديسمبر
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تحت ضغط مؤشرات تتوقع تعافى القطاع العقاري في الصين، ارتفع سعر خام الحديد إلى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من 18 شهرًا في يونيو 2022.اضافة اعلان

ارتفاع أسعار الحديد 140 دولارًا

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام الحديد في تعاملات بورصة سنغافورة للسلع إلى أكثر من 140 دولارًا للطن، مستفيدًا من زيادة الطلب على الصلب في القطاع العقاري، وفقًا لـ "بلومبيرج".


يأتي ذلك في الوقت الذي أطلقت فيه البنوك الصينية الكبرى المملوكة للدولة يوم الخميس الماضي، الجولة الثالثة من تخفيضات أسعار الفائدة المصرفية خلال العام الحالي، بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي.

الصين تدعم القطاع العقاري بـ 127 مليار دولار

وجاء ذلك بعد إعلان حكومة الصين الشهر الماضي خطة بقيمة تريليون يوان (127 مليار دولار) لتطوير المناطق الحضرية، وهو ما يمثل دعمًا للقطاع العقاري في ظل تخلف شركات العقار عن سداد ديونها.
ومع توقعات زيادة الطلب على الصلب، ستواجه شركات التعدين التي قلصت مخزوناتها من خام الحديد خلال الفترة الماضية ضغوطًا من أجل إعادة تكوين المخزونات، مما يمثل ضغطًا على المعروض.

ارتفاع سعر خام الحديد 1.5%

وارتفع سعر خام الحديد بنسبة 1.5% إلى 140.55 دولار للطن بحلول الساعة الثالثة و58 دقيقة مساء في سنغافورة.
كما ارتفع سعر العقود الآجلة في بورصة داليان بنسبة 1.3%، في حين ارتفعت أسعار قضبان الصلب واللفائف المسحوبة على الساخن في بورصة شنغهاي.

اقرأ أيضا

عاجل.. منصة مدرستي.. طريقة دخول الطلاب الدروس في حال تعليق الدراسة الحضورية

ينتهي قريبًا.. استمرار التقديم على وظائف الحرس الوطني لحملة البكالوريوس فأعلى

عاجل.. حساب المواطن يوضح كيفية تسجيل الطالب الجامعي في البرنامج كفرد مستقل

عاجل.. تدريب منتهي بالتوظيف مع مكافأة 6000 ريال.. بدء التقديم في برنامج الخطوط الجوية بجدة

وزارة التعليم تعلن عن 44 وظيفة عبر برنامج التدريب على رأس العمل

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

منصة مدرستي
12:04 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

عاجل.. منصة مدرستي .. خطوات الدخول على اختبار المعلم 1445

طيران الرياض
12:04 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

شركة طيران الرياض تعلن عن 46 وظيفة شاغرة

هيئة الزكاة
9:14 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
7:00 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف شاغرة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أمطار غزيرة على عسير
12:06 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

تحذير عاجل من أمطار غزيرة وأتربة وسيول على الرياض و10 مناطق

Untitled
11:44 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

بالإنفوجراف.. خطوط سير وأسعار تذاكر حافلات الرياض

الراتب - ريال 0 عملة
11:26 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة ورابط الاستعلام عن الراتب في القطاع الحكومي والخاص عبر منصة اعتماد

مدرستي
10:08 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

عاجل.. منصة مدرستي.. طريقة دخول الطلاب الدروس في حال تعليق الدراسة الحضورية

سكني3
10:07 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

تحذير من سكني حول شراء الخيارات السكنية أو تأجيرها أو التنازل عنها

أهم 10
9:50 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق وأسباب ارتفاع الإيجارات بالمملكة