ارتفاع كبير في أسعار الحديد عالميًا.. ووصوله لأعلى مستوي منذ 18 شهرًا

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تحت ضغط مؤشرات تتوقع تعافى القطاع العقاري في الصين، ارتفع سعر خام الحديد إلى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من 18 شهرًا في يونيو 2022. اضافة اعلان





ارتفاع أسعار الحديد 140 دولارًا



وارتفع سعر العقود الآجلة لخام الحديد في تعاملات بورصة سنغافورة للسلع إلى أكثر من 140 دولارًا للطن، مستفيدًا من زيادة الطلب على الصلب في القطاع العقاري، وفقًا لـ "بلومبيرج".



يأتي ذلك في الوقت الذي أطلقت فيه البنوك الصينية الكبرى المملوكة للدولة يوم الخميس الماضي، الجولة الثالثة من تخفيضات أسعار الفائدة المصرفية خلال العام الحالي، بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي.





الصين تدعم القطاع العقاري بـ 127 مليار دولار



ارتفاع سعر خام الحديد 1.5%



وجاء ذلك بعد إعلان حكومة الصين الشهر الماضي خطة بقيمة تريليون يوان (127 مليار دولار) لتطوير المناطق الحضرية، وهو ما يمثل دعمًا للقطاع العقاري في ظل تخلف شركات العقار عن سداد ديونها.ومع توقعات زيادة الطلب على الصلب، ستواجه شركات التعدين التي قلصت مخزوناتها من خام الحديد خلال الفترة الماضية ضغوطًا من أجل إعادة تكوين المخزونات، مما يمثل ضغطًا على المعروض.وارتفع سعر خام الحديد بنسبة 1.5% إلى 140.55 دولار للطن بحلول الساعة الثالثة و58 دقيقة مساء في سنغافورة.كما ارتفع سعر العقود الآجلة في بورصة داليان بنسبة 1.3%، في حين ارتفعت أسعار قضبان الصلب واللفائف المسحوبة على الساخن في بورصة شنغهاي.