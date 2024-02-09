احصل على الترخيص الآن.. إعلان موعد بداية موسم تخفيضات رمضان والعيد

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بداية من شهر شعبان القادم، وبهدف تحفيز التسوق المبكر، قررت وزارة التجارة تقديم موسم تخفيضات شهر رمضان المبارك وعيد الفطر لتكون متاحة للمستهلكين.





التقديم للحصول على تراخيص موسم تخفيضات رمضان والعيد



التقديم الإلكتروني يُسهّل الحصول على تراخيص التخفيضات



كيفية تحقق المستهلك من صحة التخفيضات



وأكدت الوزارة على السماح للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية الآن التقديم للحصول على تراخيص التخفيضات بشكل إلكتروني من خلال: sales.mc.gov.sa.وقالت الوزارة إن موسم تخفيضات رمضان والعيد للمستهلكين سوف يبدأ 10 من شعبان 1445هـ (20 من فبراير 2024م) وحتى 5 من شوال 1445هـ (14 من إبريل 2024م).ويهدف التقديم الإلكتروني إلى تمكين المنشآت والمتاجر للحصول على تراخيص التخفيضات بسهولة، وطباعتها وإبرازها للمستهلك، دون فقدان أيام من الرصيد السنوي للتخفيضات، كما يمكن تقديم الموسم هذا العام المتسوقين في التجارة الإلكترونية من الحصول على منتجاتهم في وقت مبكر.ويمكن للمستهلك التحقق من نظامية وصحة التخفيضات من خلال مسح "الباركود" الظاهر في ترخيص التخفيضات، بكاميرا الجوال لتظهر له جميع البيانات المتعلقة بالتخفيضات التي تشمل "نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة".وأكدت الوزارة استمرار الجولات التفتيشية للتحقق من نظامية التخفيضات والرقابة عليها في جميع مناطق المملكة.