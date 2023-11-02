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احجز موعدك الآن.. وظائف في الخطوط السعودية عبر مقابلة شخصية وتقديم مباشر

الخطوط السعودية
الخطوط السعودية
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أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية فرص وظيفية، لأول مرة عبر مقابلة شخصية فورية وتقديم مباشر في مجال الخدمة الجوية (لحملة الثانوية فأعلى)، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

الشروط

 1 ـ سعودي / سعودية أو ابن وابنة مواطنة.
 2 ـ العمر ما بين 20 و 30 سنة.
 3 ـ شهادة الثانوية كحد أدنى وبتقدير (جيد) فأعلى.
 4 ـ موعد المقابلات الوظيفية (من الساعة 9:00 صباحاً إلى 1:00 مساءً):

موعد التقديم

 يبدأ من يوم الاثنين بتاريخ 1445/04/22هـ الموافق 2023/11/06م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1445/04/24هـ الموافق 2023/11/08م.

مكان المقابلات الوظيفية

 قاعة السعودية للمناسبات في نادي السعودية - حي الخالدية - جدة.

عن الشركة

 الخطوط السعودية هي أول شركة طيران تأسست في شبه الجزيرة العربية، بدأت في عام 1945م مع طائرة من طراز DC-3.
ومنذ ذلك الحين وهي تسير قدمًا نحو التميز مسجلة أعلى مستوى من الكفاءة والسلامة وخدمة العملاء كما هو معترف به في مختلف المنظمات الدولية والهيئات التنظيمية.


طريقة التقديم

 قم بحجز الموعد الآن - (اضغط هنا).
المصدر - (اضغط هنا).
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