احجز موعدك الآن.. وظائف في الخطوط السعودية عبر مقابلة شخصية وتقديم مباشر

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أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية فرص وظيفية، لأول مرة عبر مقابلة
شخصية فورية وتقديم مباشر في مجال الخدمة الجوية (لحملة الثانوية فأعلى)، وذلك
وفقًا للتفاصيل التالية:
الشروط 1 ـ سعودي / سعودية أو ابن وابنة مواطنة.
2 ـ العمر ما بين 20 و 30 سنة.
3 ـ شهادة الثانوية كحد أدنى وبتقدير (جيد) فأعلى.
4 ـ موعد المقابلات الوظيفية (من الساعة 9:00 صباحاً إلى 1:00 مساءً):
موعد التقديم يبدأ من يوم الاثنين بتاريخ 1445/04/22هـ
الموافق 2023/11/06م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1445/04/24هـ الموافق
2023/11/08م.
مكان المقابلات الوظيفية قاعة السعودية للمناسبات في نادي السعودية -
حي الخالدية - جدة.
عن الشركة الخطوط السعودية هي أول شركة طيران تأسست في
شبه الجزيرة العربية، بدأت في عام 1945م مع طائرة من طراز DC-3.
ومنذ ذلك الحين وهي تسير قدمًا نحو التميز مسجلة أعلى مستوى من الكفاءة والسلامة وخدمة العملاء كما هو معترف به في مختلف المنظمات الدولية والهيئات التنظيمية.
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طريقة التقديم
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