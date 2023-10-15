احتساب العمر في حساب المواطن.. بالميلادي أم الهجري؟

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كشف حساب المواطن عن آلية احتساب العمر للتسجيل في برنامج الدعم.

وقال عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار بهذا الخصوص: "يتم احتساب العمر بناءً على تاريخ الميلاد بالهجري، ويتم تحديث بيانات العمر بشكل تلقائي في حساب المواطن". اضافة اعلان



يتم احتساب العمر بناءً على تاريخ الميلاد بالهجري، ويتم تحديث بيانات العمر بشكل تلقائي في حساب المواطن، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) October 15, 2023

حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن:

