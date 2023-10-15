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ابتداءً من الغد.. أول انخفاض في درجات الحرارة هذا الموسم بالمملكة

المركز الوطني للأرصاد
المركز الوطني للأرصاد
أ أ
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، أنه بمشيئة الله تعالى، ستشهد المملكة ابتداءً من صباح غدٍ الإثنين، أول انخفاض في درجات الحرارة خلال هذا الموسم.اضافة اعلان

المناطق التي ستشهد انخفاضًا في درجات الحرارة

وقال المركز، إنه أنه بمشيئة الله تعالى سيطرأ انخفاض في درجات الحرارة (وخاصة الصغرى) ابتداءً من صباح يوم الغد الإثنين، حتى نهاية الأسبوع الجاري على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل وشمال المنطقة الشرقية، جيث يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 13 إلى 19 درجة مئوية.

أمطار متوسطة إلى غزيرة

وأشار المركز من جهة أخرى إلى أنه تبدأ السحب الركامية الرعدية بالتكون على مرتفعات منطقتي عسير وجازان، ويزداد تكونها خلال الساعات القادمة لتؤثر على السهول الساحلية، وتمتد حتى السواحل يصحبها ـ بمشيئة الله ـ هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.
ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية نظرا لخطورة السيول والسيول المنقولة، ومتابعة الجهات المعنية في مثل هذه الحالات.

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