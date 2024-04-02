إيجار: يمكن تسجيل الحالة التعاقدية من طرف واحد في هذه الحالة

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أكدت منصة إيجار، أنه يمكن تسجيل الحالة التعاقدية من طرف واحد في حالة اامتناع الطرف الآخر من توثيق العقد.



تسجيل الحالة التعاقدية



شروط إلغاء العقد بين المؤجر والمستأجر



تجديد عقد الإيجار



جاء ذلك في رد من منصة إيجار، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم .. أنا مستأجر وصاحب البيت رافض أسجل عقد في منصة إيجار بسبب تسجيله في حساب المواطن، وكل فترة يرفع الإيجار، ما الحل كي يكون بيننا عقد ويلتزم به؟".وأجابت منصة إإيجار، بقولها: "حياك الله.. بإمكانك تسجيل الحالة التعاقدية من طرف واحد لامتناع الطرف الآخر من توثيق العقد عن طريق الرابط التالي " اضغط هنا "، موضحة أنه يلزم وجود عقد ورقي.كذلك حددت منصة إيجار شروط وضوابط إلغاء العقد بين أطراف العقد في حالة استئجار شقة سكنية أو فيلا أو غيرها من المنتجات السكنية.وقالت منصة إيجار، ردا على سؤال بشأن ضوابط وشرط إلغاء العقد بين الطرفين: "وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ..حياك الله .. نود افادتك بأن إلغاء العقد بالإتفاق بين أطراف العقد أو بأمر قضائي".أيضا حددت منصة إيجار الوقت المتوقع خلاله وصول مبلغ الإيجار من المستأجر لصاحب العقار أو المؤجر.جاء ذلك في رد من منصة إيجار على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدة وصول مبلغ الإيجار للمؤجر.وأجابت منصة إيجار بقولها : "وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. حياك اللهيتم وصول مبلغ الإيجار للمؤجر خلال 5 أيام عمل. نسعد بخدمتك".كذلك أكدت منصة إيجار، أنه لايمكن التعديل على العقد المجدد تلقائياً ويتم سداد الدفعة الإيجارية مع بداية مدة العقد.

جاء ذلك في رد من إيجار، على سؤال مستفيد قال فيه : "سلام عليكم.. مستأجر شقة لابني بالمجمعة سنوي للدراسة بالجامعه والمدة تنتهي بعد 5 أيام وبالعقد مكتوب يتجدد تلقائي والمكتب يقول أدفع مبلغ ست شهور للتجديد، هل يعدل على العقد أم يستلم المبلغ وهل الإجراء صحيح؟".

وأجابت منصة إيجار، بقولها: "وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. حياك الله، نود إفادتك بأن لايمكنك التعديل على العقد المجدد تلقائياً ويتم سداد الدفعه الإيجارية مع بداية مدة العقد".



تأثير القيمة الإيجارية على دعم المواطن:







كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين بشكل تفصيلي مع عدة استفسارات من قبل مواطن يستوضح عن مدى تأثير قيمة العقد الإيجارية على الدعم الشهري له ولوالدته في حساب المواطن.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" تم إنشاء عقد إيجار لأمي في عمارتي وحطيت مبلغ الإيجار فالسنه ١٠٠ ريال مقسمة على ١٢ شهرا بمبلغ ٨ ريالات كل شهر .. هل القيمة الإيجارية تمنعني وتمنع الوالدة من التأهيل في حساب المواطن ؟ حيث إنها تسكن في شقه منفصلة في منزلي".وجاء الرد من البرنامج عليه بالقول :" في حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند، وسيتم مطابقة البيانات المفصح عنها مع الجهات ذات العلاقة وفي حال عدم صحة المعلومات فإن ذلك يعرضك للجزاءات وفق سياسات وضوابط البرنامج".كما استرسل المستفيد في استفساره قائلا :"في حال تطابق البيانات المفصح عنها يتم التأهيل، حتى لو كان قيمة الإيجار ١٠٠ ريال؟".وأجاب عليه حساب خدمة المستفيدين أيضا قائلا :"في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الإفصاح عنها واختيار نوع الدخل "برامج حكومية ودعومات ومكافآت" ومصدر الدخل "غير ذلك"وكتابة مصدر الدخل "عوائد عقارية "،وسيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل".