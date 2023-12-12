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صحيفة تواصل الالكترونية

"إنفاذ": 21 مزادًا علنيًا لتصفية 165 عقارًا في 7 مناطق

مركز انفاذ
مركز "إنفاذ"
أ أ
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يقيم مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) 21 مزادًا علنيًا، ابتداءً من الـ11 حتى الـ 20 من ديسمبر الحالي.

مزادات حضورية وإلكترونية في 7 مناطقاضافة اعلان

تتنوع المزادات ما بين حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 165 عقارًا سكنيًا وتجاريًا في 7 مناطق ومدن بالمملكة.
وأوضح المركز أن المزادات تتضمن إقامة 10 مزادات في منطقة الرياض، لعرض 81 فرصة عقارية متنوعة.

3 مزادات لعرض 23 عقارًا في مكة المكرمة

وإقامة مزاد واحد بالمدينة المنورة تعرض من خلاله فرصة عقارية.

و3 مزادات لعرض 23 عقارًا في منطقة مكة المكرمة.

عرض 16 عقارًا في مزادين بالشرقية

ويقيم المركز مزادين علنيين في المنطقة الشرقية لعرض 16 عقارًا.

وعرض 16 فرصة عقارية بمزادين في منطقة القصيم.

ومزادين في منطقة الجوف يعرض فيهما 19 عقارًا.
بالإضافة لمزاد واحد من أجل عرض 9 عقارات بمنطقة عسير.

تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات

وأشار «إنفاذ» إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، وكذلك الاطلاع على العقارات بجميع تفاصليها، عبر دخول الموقع الإلكتروني لـ«إنفاذ» على صفحة المزادات.

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