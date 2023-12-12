"إنفاذ": 21 مزادًا علنيًا لتصفية 165 عقارًا في 7 مناطق

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يقيم مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) 21 مزادًا علنيًا، ابتداءً من الـ11 حتى الـ 20 من ديسمبر الحالي.





مزادات حضورية وإلكترونية في 7 مناطق اضافة اعلان



3 مزادات لعرض 23 عقارًا في مكة المكرمة



تتنوع المزادات ما بين حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 165 عقارًا سكنيًا وتجاريًا في 7 مناطق ومدن بالمملكة.وأوضح المركز أن المزادات تتضمن إقامة 10 مزادات في منطقة الرياض، لعرض 81 فرصة عقارية متنوعة.وإقامة مزاد واحد بالمدينة المنورة تعرض من خلاله فرصة عقارية.

و3 مزادات لعرض 23 عقارًا في منطقة مكة المكرمة.





عرض 16 عقارًا في مزادين بالشرقية



ويقيم المركز مزادين علنيين في المنطقة الشرقية لعرض 16 عقارًا.

وعرض 16 فرصة عقارية بمزادين في منطقة القصيم.

ومزادين في منطقة الجوف يعرض فيهما 19 عقارًا.

بالإضافة لمزاد واحد من أجل عرض 9 عقارات بمنطقة عسير.





تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات



وأشار «إنفاذ» إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، وكذلك الاطلاع على العقارات بجميع تفاصليها، عبر دخول الموقع الإلكتروني لـ«إنفاذ» على صفحة المزادات.