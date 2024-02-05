إنذار أحمر على مكة بشأن الطقس في هذا التوقيت

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا باللون الأحمر على منطقة مكة المكرمة بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القليلة القادمة.
وأوضح أن بداية فترة الإنذار في تمام الساعة 8 مساءً، ونهايته 10 صباح يوم الثلاثاء، ويشمل أضم - ميسان
وتوقّع الأرصاد أن تشهد تلك الفترة، تأثيرات مصاحبة من انعدام في الرؤية الأفقية (1) كم أو أقل.
الإنذار الأحمر - #منطقة_مكة_المكرمة - #أضم #ميسان— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) February 5, 2024
للتفاصيل https://t.co/xxqga8KhBu #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/jftt6hdudS
تنبيه باللون الأصفركما أصدر المركز تنبيهًا باللون الأصفر يبدأ من الساعة 8 مساءً ويستمر حتى 8 صباح اليوم التالي.
وتوقع الإنذار حدوث شبورة مائية (ضبتاب خفيف) بالعرضيات، حيث تشمل التأثيرات المصاحبة تدني في الرؤية الأفقية (3 - 5 كم)
الإنذار الأصفر - #منطقة_مكة_المكرمة - #العرضيات— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) February 5, 2024
للتفاصيل https://t.co/l533DRXFK3 #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/4xhwpKOIyO