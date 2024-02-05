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إنذار أحمر على مكة بشأن الطقس في هذا التوقيت

ضباب كثيف
ضباب كثيف بمكة المكرمة
أ أ
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا باللون الأحمر على منطقة مكة المكرمة بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القليلة القادمة.
وأوضح أن بداية فترة الإنذار في تمام الساعة 8 مساءً، ونهايته 10 صباح يوم الثلاثاء، ويشمل أضم - ميساناضافة اعلان
وتوقّع الأرصاد أن تشهد تلك الفترة، تأثيرات مصاحبة  من انعدام في الرؤية الأفقية (1) كم أو أقل.

تنبيه باللون الأصفر

كما أصدر المركز تنبيهًا باللون الأصفر يبدأ من الساعة 8 مساءً ويستمر حتى 8 صباح اليوم التالي.
وتوقع الإنذار حدوث شبورة مائية (ضبتاب خفيف) بالعرضيات، حيث تشمل التأثيرات المصاحبة تدني في الرؤية الأفقية (3 - 5 كم)



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