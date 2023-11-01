إنذار أحمر.. تحذير عاجل من أمن الطرق حول القيادة في منطقة مكة

وجه أمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة تنبيهًا لمستخدمي الطرق، منوهًا بأن المنطقة
قد تشهد بمشيئة الله أمطارًا غزيرة يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية.اضافة اعلان
ومشيرًا إلى أن هذا الطقس سوف يحدُ من مدى الرؤية، لذا نأمل أخذ الحيطة
أثناء القيادة متمنين السلامة للجميع.
إنذار أحمر حتى العاشرة مساءً
جاء ذلك على صفحة أمن الطرق الرسمية في "إكس" حيث أعلن إنذارًا أحمر
فيما يخص طقس المنطقة وحتى الساعة العاشرة مساءً.
هطول الإمطار الرعدية
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة
الله تعالى، بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية.
أمطار رعدية ورياح نشطة
وأفاد المركز بأن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار
على أجزاء من مناطق الرياض، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، وتبوك.
أمطار وسيول وبرد على 7 مناطق
في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان
السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة،
مكة المكرمة، القصيم، حائل، والشرقية.