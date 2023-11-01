إنذار أحمر.. تحذير عاجل من أمن الطرق حول القيادة في منطقة مكة

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وجه أمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة تنبيهًا لمستخدمي الطرق، منوهًا بأن المنطقة قد تشهد بمشيئة الله أمطارًا غزيرة يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية. اضافة اعلان

ومشيرًا إلى أن هذا الطقس سوف يحدُ من مدى الرؤية، لذا نأمل أخذ الحيطة أثناء القيادة متمنين السلامة للجميع.





إنذار أحمر حتى العاشرة مساءً





هطول الإمطار الرعدية





أمطار رعدية ورياح نشطة



أمطار وسيول وبرد على 7 مناطق



جاء ذلك على صفحة أمن الطرق الرسمية في "إكس" حيث أعلن إنذارًا أحمر فيما يخص طقس المنطقة وحتى الساعة العاشرة مساءً.توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية.وأفاد المركز بأن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، وتبوك.في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، القصيم، حائل، والشرقية.