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إنذار أحمر.. الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر في هذه المناطق

الدفاع-المدني
الدفاع المدني
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها العديد من مناطق المملكة اليوم الأربعاء. اضافة اعلان
وتشمل التحذيرات: منطقة الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الباحة، جازان، وعسير.
وحث الدفاع المدني أثناء هطول الأمطار  على الابتعادة عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية.

أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق


وأصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تحذيرًا من استمرار الحالة المطرية، ورفع المركز درجة الإنذار إلى اللون الأحمر، متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعديّة وجريان السيول؛ تستمر في كل المناطق حتى التاسعة مساءً.
وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج على هذه المناطق:
1 – منطقة تبوك، وتشمل "تيماء".
1 - منطقة الجوف، وتشمل "القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا".
3 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "العويقيلة ورفحاء وعرعر وطريف وحزم الجلاميد".
4 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل" العيص والحناكية والعهد ووادي الفرع وبدر وينبع وخيبر والرايس والعلا".
5 - منطقة نجران، وتشمل "شرورة والخرير وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".
6 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والجبيل والخبر والدمام والقطيف وبقيق رأس تنورة".
7 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسليمي والشملي والغزالة وموقق والشنان والكهفة وبقعاء وسميراء".
8 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العاصمة المقدسة العرضيات والكامل والجموم والطائف وأضم وميسان والشعيبة والجموم وبحرة وخليص وجدة ورابغ والخرمة والمويع وتربة ورنيه".
9 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
10 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.
11 - منطقة الرياض، وتشمل "الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسلسل ووادي الدواسر والحريق والخرد والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وثادق  وحريملاء ورماح وحوطة بني تميم ورمات وضرما".
12 - منطقة القصيم، وتشمل "البدائع والأسياح والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا".
13 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها  وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.

الحالة المطرية تستمر حتى التاسعة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.



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