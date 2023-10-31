إلغاء تأشيرة الاستقدام في نفس اليوم هل يمكن استرداد المدفوعات؟ مساند يوضح

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تفاعلت المنصة المتخصصة في خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، مع استفسار بشأن استرداد المدفوعات في حالة إلغاء التأشيرة في نفس اليوم.





إلغاء التأشيرة واسترداد المدفوعات



القدرة المالية



التحقق من الأهلية



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