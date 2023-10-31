إلغاء تأشيرة الاستقدام في نفس اليوم هل يمكن استرداد المدفوعات؟ مساند يوضح

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تفاعلت المنصة المتخصصة في خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، مع استفسار بشأن استرداد المدفوعات في حالة إلغاء التأشيرة في نفس اليوم.
إلغاء التأشيرة واسترداد المدفوعات
وقال أحد المستفيدين "ألغيت التأشيرة في نفس يوم إصدارها بسبب خطأ في المعلومات والآن شهر كامل لم أستطيع إرجاع المبلغ بسبب عدم تغيير حالة التأشيرة في حسابي الشخصي من ملغية الى استعادة المبلغ؟ هل يمكن استرداد المدفوعات؟".
وأجابت منصة مساند، بقولها: "بإمكانك الاطلاع على حالة التأشيرة من خلال حسابك لدى مساند".
وأضافت منصة مساند "فيما يخص المدفوعات الحكومية يرجى التواصل مع جهة الاختصاص".
وفي وقت سابق، أوضحت المنصة الوطنية لخدمات العمالة المنزلية "مساند"، المقصود بالقدرة المالية لإصدار تأشيرة عمالة ثانية.
القدرة المالية
وقالت منصة مساند، في رد على استفسار أحد المستفيدين بشأن المقصود بالقدرة المالية لإصدار تأشيرة استقدام ثانية: "إنه بناءً على ضوابط الاستقدام فإن القدرة المالية المطلوبة لفئة مقدم الطلب لإصدار التأشيرة (2) تعريف بالراتب (7,000) أو رصيد (شهادة بنكية، وكشف حساب بنكي، ومحفظة استثمارية 60,000".
وكانت المنصة الوطنية لخدمات العمالة المنزلية "مساند"، قد أوضحت آلية وطريقة التحقق من الأهلية للحصول على تأشيرة العمالة المنزلية.
التحقق من الأهلية
وأوضحت منصة مساند، أنه يمكنك التحقق من أهليتك للحصول على تأشيرة العمالة المنزلية قبل رفع الطلب حسب ضوابط الاستقدام المعتمدة من خلال الرابط التالي "اضغط هنا".