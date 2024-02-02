إعلامي: استثمر مع الشركات المالية المرخصة وتجنّب "النصابين والحرامية"

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حذر صلاح الغيدان، الإعلامي بقناة "الإخبارية"، من التعامل مع الإعلانات والدعوات للاستثمار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتعامل مع الشركات المالية المرخصة. اضافة اعلان





الدعوة للاستثمار التراكمي في الشركات المرخصة



التعامل مع الشركات المالية المرخصة فقط



الإعلانات على وسائل التواصل غير مضمونة



وقال: سبق وضربنا مثلاً على العائد التراكمي من خلال الاستثمار، وقلنا إننا لو أخذنا ألف ريال في 300 شهر ستكون 300 ألف، أما إذا استثمرناه في شركات العائد التراكمي ستكون مليون و250 ألف.وأضاف الغيدان، بعض المحتالين أخذوا هذا الكلام ووضعوه في إطار على غير حقيقته ووضعوا كلامي في إطار دعوة للناس للاستثمار ودفع مبالغ مالية، والاحتيال واستنزاف أموال الناس.وأكد، نعم ندعوك للاسثمار لكن لا تنساق وراء أي وسيلة استثمار غير موثوق فيها، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي، أي معلن يستطيع أن يعلن عليها بسهولة بمعلومات غير صحيحة.وقال، استثمر لكن بحذر، استثمر في الشركات المالية المرخصة وابتعد عن النصابين والحرامية.