إعفاء العقار الأول من ضريبة التصرفات العقارية.. الشروط والضوابط

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تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد عن مبلغ مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن، وذلك لتقليل كلفة امتلاك المسكن المناسب على المواطنين .

وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين: "تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% عما لا يزيد عن 1,000,000ريال من مبلغ شراء المسكن الأول (الجاهز للسكن فقط) للمواطن، ولا يسري الأمر الملكي على البناء الذاتي ولا الأراضي".





عزيزتي لدن، للتوضيح لك، تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% عما لا يزيد عن 1,000,000ريال من مبلغ شراء المسكن الأول ( الجاهز للسكن فقط ) للمواطن، ولايسري الأمر الملكي على البناء الذاتي ولا الأراضي.

يهمنا تقييمك: ⁦ وعليكم السلامعزيزتي لدن، للتوضيح لك، تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% عما لا يزيد عن 1,000,000ريال من مبلغ شراء المسكن الأول ( الجاهز للسكن فقط ) للمواطن، ولايسري الأمر الملكي على البناء الذاتي ولا الأراضي.يهمنا تقييمك: ⁦ https://t.co/x5HvJkDyum May 26, 2024

ضريبة التصرفات العقارية



يُشار إلى أن ضريبة التصرفات العقارية تُفرض بنسبة (5%) من إجمالي قيمة التصرف العقاري والذي يتم بموجبه نقل ملكية العقار من شخص إلى آخر ، سواء من خلال البيع، أو المعاوضة أو ما يماثلها من تصرفات عقارية أخرى، مع وجود بعض التصرفات المستثناة وفق أحكام اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.كما أنه يجب أن تُسجل أي عملية تصرف عقاري على بوابة التصرفات العقارية الخاصة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، موضحًا فيها بيانات العقار، وتحديد نوع التصرف العقاري وذلك قبل أن يتم الإفراغ أو التوثيق لدى الجهات المختصة.