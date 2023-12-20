إطلاق منصة" نسك أعمال" لتمكين القطاع الخاص من رفع كفاءة الخدمات لضيوف الرحمن (تفاصيل)

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أطلقت وزاروة الحج والعمرة منصة نسك أعمال لتمكين القطاع الخاص من رفع كفاءة الخدمات المقدّمة لضيوف الرحمن، وذلك في إطار التطوير المستمر للخدمات.





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الفئات المستفيدة:



الأهداف

ومن خلال منصة نسك يتم تمكين القطاع الخاص من تقديم خدمات ذات قيمة مضافة وبجودة عالية عالية لضيوف الرحمن من خلال تطبيق نسك.1-المبتكرون والشركات الناشئة.2- المؤسسات الكبيرة.3- المنشآت الصغيرة والمتوسطة.4- المطورون ومقدمو خدمات التطبيق.-تحسين وتنويع الخدمات المقدمة.- تيسير الوصول إلى بيانات القطاع وتحقيق القيمة المضافة.- تمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة من تقديم الخدمات.- تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص.الدخول لتطبيق نسك:-تحميل تطبيق نسك- فتح التطبيق عبر تسجيل الدخول في حالة كنت مستخدم أو تسجيل الدخول إذا لم تسجيل من قبل.- إذا كنت لست مقيمًا في المملكة عليك إدخال رقم التأشيرة على جواز السفر، ثم رقم جواز السفر، وتاريخ الميلاد، ثم الجنسية، ثم رمز الدولة ورقم التليفون الخاص بك، والبريد الإلكتروني الشخصي الذي ستتسلم عليه الكود الخاص بتسجيل الدخول.- كتابة كلمة مرور خاصة بك، ثم الموافقة على الشروط والأحكام.- الضغط كلمة تسجيل وبعد ذلك ستصلك رسالة برقم الكود على الايميل مكونة من 4 أرقام.- أدخل رقم الكود ثم الضغط على أيقونة تحقق وبذلك يكون قد تم إنشاء حسابك بنجاح ثم تسجيل الدخول.- قم بفتح التطبيق وإدخال الجنسية ثم الدول القادم منها ورقم جواز السفر ثم كلمة المرور والكود الجديد الذي تسلمته على الإيميل المكون من أربعة أرقام.- اختيار خدمة الحجز لأداء عمرة.- سيتم تحويلك إلى صفحة فيها اسم الزائر نضغط على الاسم.- بالضغط على الاستمرار ستظهر صفحة فيها المواعيد المتاحة.- اللون الأخضر يعني خاليًا وليس مزدحمًا واللون الأحمر يعني مزدحمًا واللون الأصفر يعني متوسطًا.- الضغط على استمرار والاطلاع على التعليمات.- الضغط على الاستمرار ويتم الحجز وسيظهر بالأخضر يعني الحجز فعال وإذا رغبت في الإلغاء تضغط على الإلغاء.