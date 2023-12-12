الثلاثاء، 28 جمادى الأولى 1445 ، 12 ديسمبر 2023

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إطلاق بوابة جديدة للتوطين والتوظيف في هذه المنطقة

غرفة حفر الباطن
الغرفة التجارية في حفر الباطن
أ أ
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أعلن رئيس غرفة حفر الباطن، سلمان العقيّل، عن إطلاق بوابة التوطين والتوظيف بالمنطقة، والتي تهدف لتحقيق طموح المؤسسات والشركات في دعم تنمية محافظة حفر الباطن.اضافة اعلان
وتقديم الخدمات المهنية والاحترافية المميزة لتمكن مجتمع المال والأعمال من تنمية قدراتهم التنافسية والاستفادة من الفرص الاستثمارية في المحافظة.

تمكين المنشآت من إضافة الوظائف الشاغرة

إضافة إلى تمكين المنشآت من إضافة الوظائف الشاغرة حسب احتياجهم، والاطلاع على السير الذاتية المسجلة لاستقطاب وتوظيف الكوادر الوطنية المؤهلة.
جاء ذلك في اللقاء المفتوح الذي نظمته الغرفة بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وعدد رواد الأعمال، للتعريف بمبادرات الغرفة، التي دشنها محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود.

دعم رواد الأعمال وتسهيل وصولهم لجهات التمويل

وأوضح رئيس غرفة حفر الباطن، سلمان العقيّل، أن الغرفة تعمل على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال تسهيل وصولهم إلى خدمات التمويل التي تقدمها الجهات التمويلية.
إضافة إلى تعزيز فرص تمويلهم وتمكينهم من إطلاق مشروعاتهم التجارية الخاصة بهم، وتكريس ثقافة العمل الحر، وإيجاد فرص عمل للكوادر الوطنية.

500 ألف ريال لتمويل تأسيس منشآت جديدة

وأوضح أن منها منتج تمويل «رواد الأعمال»، والذي يقوم بتقديم الرعاية لتأسيس منشآت جديدة في مختلف القطاعات بحفر الباطن، بتمويل يصل إلى 500 ألف ريال، بالتعاون مع بنك التنمية.
وأشار إلى أن الغرفة تقدم التدريب والرعاية لرواد ورائدات الأعمال لزيادة فرص نجاحهم، والإسهام في تحويل الأفكار والفرص الاستثمارية الصغيرة أو المتوسطة إلى منشآت حقيقية ذات قيمة مضافة.
كما تشجع المواطنين المؤهلين للعمل بأنفسهم والاستفادة من الميزات النسبية المتوافرة في المحافظة.

جائزة ريادة الأعمال السنوية

وبدوره أوضح أمين غرفة حفر الباطن، أنور الشامي، شروط ومتطلبات المشاركة في جائزة ريادة الأعمال السنوية، التي تتبناها الغرفة.
والجائزة مخصصة لرواد الأعمال في خمسة فروع، وهي (الفرع التسويقي، والضيافة، والصناعة، والتجارة الإلكترونية، وجائزة لسيدات الأعمال).

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