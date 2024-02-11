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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 128 على التوالي إلى 28176 شهيدًا، والجرحى إلى 67784 جريحًا معظم الضحايا من النساء والأطفال.





إصابة 67784.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ 28176 شهيدًا



استقبال 40 مصابًا وإدخال 115 شاحنة مساعدات



التعاون الإسلامي تحذر الاحتلال من اقتحام رفح



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 112 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية، وأصيب 173 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة، مشيرة إلى أن العديد من الشهداء والجرحى لم تتمكن طواقم الإسعاف من انتشالهم، خاصة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، التي تتعرض لقصف متواصل من طائرات ومدفعية الاحتلال.في الوقت نفسه، استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء اليوم 40 مصابًا و25 مرافقًا فلسطينيًا من مستشفيات قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.وتم إدخال 115 شاحنة إلى قطاع غزة، من بينها 110 شاحنات مساعدات إنسانية متنوعة، و5 شاحنات وقود، مشيرًا إلى أنه تم استقبال 250 من حملة الإقامات والجنسيات المزدوجة و132 من حملة الجوازات المصرية.فيما أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بخصوص مواصلة العدوان العسكري ومخطط توسيعه على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي تأوي أكثر من 1.3 مليون من النازحين في ظروف قاسية.وحذرت المنظمة بشدة من أن استمرار وتوسيع العدوان العسكري يأتي في إطار محاولات مرفوضة للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه، محذرة أن ذلك يأتي في إطار الإبادة الجماعية وسيؤدي إلى كارثة إنسانية ومجازر جماعية.وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي، وخصوصًا مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف العدوان بشكل فوري وشامل، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف وبدون شروط إلى قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.