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إرفاق العقد الإلكتروني غير ضروري عند التسجيل.. حساب المواطن يرد

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
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تفاعل حساب "خدمة المستفيدين" التابع لبرنامج حساب المواطن، مع سؤال أحد المواطنين قال فيه :"هل الخبر صحيح بأن الآن التسجيل بحساب المواطن حالياً لايشترط عقد الكتروني أم لا ؟!".

حساب المواطن يرد

ورد الحساب عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، بأنه :" يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية بإسم المتقدم بالطلب، وبإمكانك معرفة المستندات المطلوبة من خلال الدخول إلى حسابك (إدارة المرفقات )".
وفي وقت سابق، أعلن حساب المواطن، أنه لايتم التمييز بين المتقدمين للحصول على دعم البرنامج على أساس الحالة الوظيفية.
وقال البرنامج عبر "خدمة المستفيدين" في منصة "إكس" ردًا على استفسار بهذا الخصوص: "لايتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية".
وأضاف: "وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم، ويتم توجيه الدعم للمستفيد الرئيسي(رب الاسرة)".

خطوات التسجيل في حساب المواطن 

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.
وفي الشهر الماضي، صدر توجيه ملكي يقضي بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية.
مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.
ويهدف القرار إلى حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.
وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

المستهدفون من حساب المواطن


1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

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