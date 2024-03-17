الأحد، 07 رمضان 1445 ، 17 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"إحكام": 9 طلبات للتعديل الشكلي عند طلب تملك العقارات

احكام
إحكام
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشفت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملُّك العقارات (إحكام)، التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة عن 9 طلبات للتعديل الشكلي عند طلب تملك العقارات.اضافة اعلان

9 طلبات للتعديل الشكلي عند طلب تملك العقارات

وأبرزت "إحكام"، طلبات التعديل الشكلي، على النحو التالي:  
-إضافة المساحة الإجمالية.
-تعديل الاسم أو اللقب.
-تعديل خطأ مادي كتابي.
-إضافة السجل المدني لمن دون في صكه رقم حفيظة غير مطابق للرقم المدون في الهوية.
- إضافة أو تعديل عرض الشارع أو رقم المخطط أو القطعة أو اللوحة أو اسم الحي.
-تعديل رقم السجل المدني.
-تعديل الحدود أو الأطوال دون أن تكون هناك زيادة بالمساحة أو التأثير على المجاورين.
-إضافة السجل المدني لمن لم يدون في صكه رقم حفيظة.
-تحويل القياسات إلى مترية.

متطلبات التقديم

كما تتضمن متطلبات التقديم: 
-صك تملك نهائي.
-هوية مقدم الطلب.
-هوية ممثل صاحب الطلب بالوكالة أو حصر الورثة إذا كان الصك لورثة.
-تقرير مساحي من خلال مكتب هندسي معتمد في منصة "إحكام" متضمنًا رقم وتاريخ ومصدر الصك.
-تسجيل حساب في منصة "إحكام".

خطوات التسجيل

-التسجيل في منصة إحكام.
-تعبئة النموذج وإرفاق المستندات المطلوبة.
-مراجعة المكتب الهندسي لإرفاق التقرير المساحي من قبلهم في المنصة.
-متابعة حالة الطلب عبر المنصة.

اقرأ أيضا

عاجل.. خطوة بخطوة.. تعرف على نتيجة الاعتراض على دفعات حساب المواطن

عاجل.. بشرى للخريجين.. أرامكو تعلن فتح التوظيف المباشر في كافة التخصصات للعام 2024

برواتب تنافسية وبدون خبرة.. "كاوست" تُعلن عن برنامج ارتقاء في كافة التخصصات

تحذير عاجل من الموارد البشرية: هذا التصرف يمنع صرف الضمان الاجتماعي

شهادة معتمدة.. "ريادة" يطرح دورة تدريبية مجانية لهؤلاء عبر زووم

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook