"إحكام": 9 طلبات للتعديل الشكلي عند طلب تملك العقارات

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كشفت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملُّك العقارات (إحكام)، التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة عن 9 طلبات للتعديل الشكلي عند طلب تملك العقارات.
9 طلبات للتعديل الشكلي عند طلب تملك العقاراتوأبرزت "إحكام"، طلبات التعديل الشكلي، على النحو التالي:
-إضافة المساحة الإجمالية.
-تعديل الاسم أو اللقب.
-تعديل خطأ مادي كتابي.
-إضافة السجل المدني لمن دون في صكه رقم حفيظة غير مطابق للرقم المدون في الهوية.
- إضافة أو تعديل عرض الشارع أو رقم المخطط أو القطعة أو اللوحة أو اسم الحي.
-تعديل رقم السجل المدني.
-تعديل الحدود أو الأطوال دون أن تكون هناك زيادة بالمساحة أو التأثير على المجاورين.
-إضافة السجل المدني لمن لم يدون في صكه رقم حفيظة.
-تحويل القياسات إلى مترية.
متطلبات التقديمكما تتضمن متطلبات التقديم:
-صك تملك نهائي.
-هوية مقدم الطلب.
-هوية ممثل صاحب الطلب بالوكالة أو حصر الورثة إذا كان الصك لورثة.
-تقرير مساحي من خلال مكتب هندسي معتمد في منصة "إحكام" متضمنًا رقم وتاريخ ومصدر الصك.
-تسجيل حساب في منصة "إحكام".
خطوات التسجيل-التسجيل في منصة إحكام.
-تعبئة النموذج وإرفاق المستندات المطلوبة.
-مراجعة المكتب الهندسي لإرفاق التقرير المساحي من قبلهم في المنصة.
-متابعة حالة الطلب عبر المنصة.
التعديلات الشكلية التي تنظرها لجان النظر في طلبات تملك العقارات ومتطلبات التقديم#إحكام pic.twitter.com/n0619ruJUH— إحكام | Ehkaam (@Ehkaam_sa) March 17, 2024