"إحكام": 9 طلبات للتعديل الشكلي عند طلب تملك العقارات

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كشفت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملُّك العقارات (إحكام)، التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة عن 9 طلبات للتعديل الشكلي عند طلب تملك العقارات.





9 طلبات للتعديل الشكلي عند طلب تملك العقارات



متطلبات التقديم



خطوات التسجيل



وأبرزت "إحكام"، طلبات التعديل الشكلي، على النحو التالي:-إضافة المساحة الإجمالية.-تعديل الاسم أو اللقب.-تعديل خطأ مادي كتابي.-إضافة السجل المدني لمن دون في صكه رقم حفيظة غير مطابق للرقم المدون في الهوية.- إضافة أو تعديل عرض الشارع أو رقم المخطط أو القطعة أو اللوحة أو اسم الحي.-تعديل رقم السجل المدني.-تعديل الحدود أو الأطوال دون أن تكون هناك زيادة بالمساحة أو التأثير على المجاورين.-إضافة السجل المدني لمن لم يدون في صكه رقم حفيظة.-تحويل القياسات إلى مترية.كما تتضمن متطلبات التقديم:-صك تملك نهائي.-هوية مقدم الطلب.-هوية ممثل صاحب الطلب بالوكالة أو حصر الورثة إذا كان الصك لورثة.-تقرير مساحي من خلال مكتب هندسي معتمد في منصة "إحكام" متضمنًا رقم وتاريخ ومصدر الصك.-تسجيل حساب في منصة "إحكام".-التسجيل في منصة إحكام.-تعبئة النموذج وإرفاق المستندات المطلوبة.-مراجعة المكتب الهندسي لإرفاق التقرير المساحي من قبلهم في المنصة.-متابعة حالة الطلب عبر المنصة.