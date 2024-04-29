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إحكام تجيب.. متى يتم استلام صكوك ملكية الأراضي؟

إحكام
إحكام
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تفاعلت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "منصة إحكام"، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن موعد استلام صكوك تملك الأراضي.
جاء ذلك في رد من إحكام على سؤال مستفيد قال فيه : "مضت سنوات ولم نستلم صكوك أراضينا متى يمكننا تملك الصكوك؟".اضافة اعلان

دراسة طلبات التملك فنيا وشرعيا وتقنيا

وأجابت إحكام بقولها: "حياك الله، تقوم إحكام بدراسة الطلب فنياً و شرعياً و تقنياً، عبر إجراءات تسهم في تدقيق و فحص المعلومات، و التنسيق مع أكثر من13 جهة، ومن ثم تأخذ مسارها المعتمد، حتى صدور التوصية، يمكنك متابعة طلبك عبر منصة احكام، دمت بخير

المواقع التي لايجوز اكتساب الملكية فيها 

كذلك حددت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام"، المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.
وتشمل هذه المواقع، وفقا لمنصة إحكام: "حدود الحرمين الشريفين، مسارات ومحطات الكهرباء، المواقع الأثرية، قمم الجبال، المحميات الوطنية، المشاعر المقدسة، الأملاك العامة الصادرة بها صكوك".
كذلك تشمل المواقع "كل من مواقع الخامات المعدنية، مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض، كما شملت المواقع أيضاً: محميات الحياة الفطرية، حرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي".
أيضا لا يجوز التملك في "المرافق والخدمات العامة، مناطق مصادر المياه والسدود وأحرامها، مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة، أراضي المراعي والغابات، أراضي المتنزهات البرية، الأراضي الساحلية، حرم الحدود".

اختصاصات منصة إحكام العقارية

وتختص منصة إحكام باستقبال طلبات تملك وتعديل العقارات، حيث تنظر الأمانة العامة للجان في طلبات تملك العقارات المعنية بالأعمال التنظيمية والإدارية والفنية والأعمال المساندة.

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