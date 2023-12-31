الأحد، 18 جمادى الثانية 1445 ، 31 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية عبر نظام نور

وزارة التعليم
وزارة التعليم
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

بدأت وزارة التعليم، اليوم الأحد، في استقبال طلبات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي الحالي.

إجراءات النقل الخارجي للمعلميناضافة اعلان

وأكدت الوزارة وجود ثمانية عناصر لاحتساب المعدل الموزون في حركة النقل للمفاضلة بين المتقدمين، تتمثل في:
1ـ نقاط سنة التقديم لمن تقدم للنقل قبل عام 1443هـ، 13نقطة (نقطة عن كل سنة).
2ـ وتاريخ التعيين 10 نقاط (0.25 نقطة عن كل سنة خدمة تعليمية).
3ـ ومتوسط درجة الأداء الوظيفي للعامين الدراسيين السابقين 40 نقطة (الأداء الوظيفي للعام الدراسي السابق + الأداء الوظيفي للعام قبل السابق 20040.


النقل الخارجي للمعلمين

4ـ والغياب بعذر 14 نقطة (يتم خصم نقطة عن كل يوم من مجموع النقاط.
5ـ وعدد أيام الغياب بعذر حسب الفترة المعتمدة في الجدول الزمني 30 نقطة (30/‏‏ عدد أيام الدوام حسب الفترة المعتمدة في الجدول الزمني = الناتج = نقطة تخصم من 30 عن كل يوم غياب).
6ـ ومن يعمل ضمن التشكيلات الإشرافية أو مديراً لمدرسة حتى موعد إغلاق النظام درجتان (على أن يكون مقدم طلب النقل لديه قرار تكليف صادر من صاحب الصلاحية قبل موعد الإعلان عن استقبال الطلبات ومستمراً حتى تاريخ إيقاف الاستقبال، وتكون مسؤولية التأكد من العمل الحالي تحت مسؤولية مقدم طلب النقل).

البرامج التأهيلية للكوادر التعليمية.. نقطتان

7ـ والبرامج التأهيلية المعدة ضمن مشروع الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية (قصيرة المدى) نقطتان، (يحتسب للمتقدم نقاط برنامج تأهيلي واحد وفي حال حصوله على أكثر من برنامج فتحتسب النقاط على أعلى برنامج تأهيلي حصل عليه).
8ـ والبرامج التأهيلية المعدة ضمن مشروع الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية (طويلة المدى) 3 نقاط، (يحتسب للمتقدم نقاط برنامج تأهيلي واحد وفي حال حصوله على أكثر من برنامج فتحتسب النقاط على أعلى برنامج تأهيلي حصل عليه).


خطوات التقديم على حركة النقل عبر نظام نور


وفيما يلي خطوات التقديم على حركة النقل عبر نظام نور الإلكتروني:
-الوصول إلى موقع نظام نور من خلال الرابط التالي من هنا.
-أدخل كافة بيانات تسجيل الدخول إلى حسابك على المنصة واضغط على دخول.
-من الشاشة الرئيسة اختر "طلب النقل الخارجي".
-أدخل رغبات النقل ممثلة في الإدارات والمدارس الذي تريد النقل إليها.
-اضغط على حفظ.
-يتم بعد ذلك دراسة الطلبات.
-يمكن الاستعلام في موعد ظهور النتائج من خلال منصة نور.
-بالطريقة ذاتها يمكن تقديم التظلمات لإعادة النظر في الطلب.

اقرأ أيضا

عاجل.. تنبيه مهم حول موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي

عاجل.. خطوات التقديم على النقل الخارجي للمعلمين عبر نظام نور

رواتب وبدلات وتأمين.. وظائف شاغرة بالخطوط الحديدية في مختلف المجالات

بشهادة معتمدة.. دورة عن بُعد في الإسعافات الأولية بالجامعة الإلكترونية مجانًا

عاجل.. تبدأ اليوم.. طريقة ورابط التقديم على 126 وظيفة شاغرة في وزارة الدفاع

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

نظام نور 11:05 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات التقديم على النقل الخارجي للمعلمين عبر نظام نور

وزارة التعليم 8:31 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

التعليم تمنع النقل الخارجي لـ 3 فئات من المعلمين

وزارة التعليم 7:58 م السبت، 30 ديسمبر 2023

عاجل.. التقديم على حركة النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية غداً.. الخطوات بالتفصيل

نظام نور 4:26 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

خطوة بخطوة.. طريقة التقديم على النقل الخارجي للمعلمين

اقرأ أيضا

وزارة التعليم
8:31 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

التعليم تمنع النقل الخارجي لـ 3 فئات من المعلمين

رقم-مرور-جدة-768x512
4:38 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. "المرور" يوضح إمكانية تفويض شخص لقيادة سيارة عليها مخالفات

حساب المواطن
3:35 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يوضح هل سيتم تمديد الدعم الإضافي في البرنامج؟

حقائق-لم-تكن-تعرفها-عن-تاريخ-الخطوط-الجوية-السعودية
9:34 م السبت، 30 ديسمبر 2023

مكافأة 6 آلاف ريال.. الخطوط السعودية تعلن عن تدريب منتهي بالتوظيف لحملة الثانوية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وزارة الداخلية
2:17 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. مواطن يقتل زوجته خنقا بيديه في تبوك.. والداخلية تنفذ فيه حكم الشرع

أمطار غزيرة على عسير
2:08 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

تحذير عاجل وإنذار أحمر من أمطار غزيرة على الرياض و7 مناطق لـ 9 مساءً

مدرستي
1:01 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. منصة مدرستي.. طريقة ورابط الدخول على الاختبارات 1445

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
1:14 م السبت، 30 ديسمبر 2023

بينهم 12 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف.. بيان عاجل من "الداخلية" عن ضبط آلاف المخالفين

الضمان الاجتماعي المطور
12:03 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. تنبيه مهم حول موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي

نظام نور
11:05 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات التقديم على النقل الخارجي للمعلمين عبر نظام نور