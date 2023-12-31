إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية عبر نظام نور

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بدأت وزارة التعليم، اليوم الأحد، في استقبال طلبات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي الحالي.





إجراءات النقل الخارجي للمعلمين اضافة اعلان



النقل الخارجي للمعلمين



البرامج التأهيلية للكوادر التعليمية.. نقطتان



خطوات التقديم على حركة النقل عبر نظام نور



وأكدت الوزارة وجود ثمانية عناصر لاحتساب المعدل الموزون في حركة النقل للمفاضلة بين المتقدمين، تتمثل في:1ـ نقاط سنة التقديم لمن تقدم للنقل قبل عام 1443هـ، 13نقطة (نقطة عن كل سنة).2ـ وتاريخ التعيين 10 نقاط (0.25 نقطة عن كل سنة خدمة تعليمية).3ـ ومتوسط درجة الأداء الوظيفي للعامين الدراسيين السابقين 40 نقطة (الأداء الوظيفي للعام الدراسي السابق + الأداء الوظيفي للعام قبل السابق 20040.4ـ والغياب بعذر 14 نقطة (يتم خصم نقطة عن كل يوم من مجموع النقاط.5ـ وعدد أيام الغياب بعذر حسب الفترة المعتمدة في الجدول الزمني 30 نقطة (30/‏‏ عدد أيام الدوام حسب الفترة المعتمدة في الجدول الزمني = الناتج = نقطة تخصم من 30 عن كل يوم غياب).6ـ ومن يعمل ضمن التشكيلات الإشرافية أو مديراً لمدرسة حتى موعد إغلاق النظام درجتان (على أن يكون مقدم طلب النقل لديه قرار تكليف صادر من صاحب الصلاحية قبل موعد الإعلان عن استقبال الطلبات ومستمراً حتى تاريخ إيقاف الاستقبال، وتكون مسؤولية التأكد من العمل الحالي تحت مسؤولية مقدم طلب النقل).7ـ والبرامج التأهيلية المعدة ضمن مشروع الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية (قصيرة المدى) نقطتان، (يحتسب للمتقدم نقاط برنامج تأهيلي واحد وفي حال حصوله على أكثر من برنامج فتحتسب النقاط على أعلى برنامج تأهيلي حصل عليه).8ـ والبرامج التأهيلية المعدة ضمن مشروع الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية (طويلة المدى) 3 نقاط، (يحتسب للمتقدم نقاط برنامج تأهيلي واحد وفي حال حصوله على أكثر من برنامج فتحتسب النقاط على أعلى برنامج تأهيلي حصل عليه).وفيما يلي خطوات التقديم على حركة النقل عبر نظام نور الإلكتروني:-الوصول إلى موقع نظام نور من خلال الرابط التالي من هنا.-أدخل كافة بيانات تسجيل الدخول إلى حسابك على المنصة واضغط على دخول.-من الشاشة الرئيسة اختر "طلب النقل الخارجي".-أدخل رغبات النقل ممثلة في الإدارات والمدارس الذي تريد النقل إليها.-اضغط على حفظ.-يتم بعد ذلك دراسة الطلبات.-يمكن الاستعلام في موعد ظهور النتائج من خلال منصة نور.-بالطريقة ذاتها يمكن تقديم التظلمات لإعادة النظر في الطلب.