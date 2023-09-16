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إتاحة 103 وظائف في الحرس الوطني.. رابط التقديم

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
الحرس الوطني
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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) بعدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
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المسميات الوظيفية:


استشاري مساعد جراحة القلب.
طبيب أخصائي، تخدير القلب.
طبيب أخصائي، وحدة العناية المركزة للقلب.
مشرف التمريض.
استشاري مساعد وحدة العناية المركزة.
استشاري مشارك أمراض الكبد للبالغين.
طبيب أخصائي أمراض الكلى.
طبيب أخصائي الطب الباطني.
استشاري تقويم الأسنان.
استشاري أمراض القلب للبالغين.
الصيدلي السريري.
إعلان منحة دراسية (منح دراسية متعددة).
والمزيد ...

طريقة التقديم:


أوضحت الحرس الوطني أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم - (اضغط هنا).

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