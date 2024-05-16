إتاحة مواعيد اختبار "ستيب".. تقويم التعليم توضح

اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (ستيب – STEP) هو اختبار كفايات اللغة الإنجليزية، ويغطي المهارات الأساسية التي يمكن قياسها بموضوعية وثبات.
ويستهدف خريجي المرحلة الثانوية والجامعية والطلاب الراغبين في الالتحاق ببرامج اللغة الإنجليزية في الجامعات السعودية وبرامج الابتعاث، أو في البرامج التي تشترط مستوى معينًا في اللغة الإنجليزية، أو الراغبين في الحصول على شهادة تحدد مستواهم أو درجة تأهيلهم في اللغة.
رسوم اختبار (ستيب – STEP)
رسوم اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) داخل المملكة (150) ريال.
أما رسوم الاختبار خارج المملكة (200) ريال.
خطوات التسجيل لاختبار (ستيب – STEP)فيما يلي خطوات التسجيل في الاختبار:
الدخول على الموقع الرسمي لمركز قياس (من هنا).
-الدخول إلى ملف المستفيد وتسجيل الدخول على الحساب الشخصي من خلال رقم السجل المدني وكلمة المرور.
-تظهر قائمة بالاختبار يتم من خلالها اختيار التسجيل لاختبار ستيب.
-اختيار طريقة أداء الاختبار ومن ثم قراءة الملاحظات والشروط والأحكام بشكل جيد والموافقة عليها.
-بعد الضغط على زر التالي تظهر قائمة بالمناطق المتاح تأدية الاختبار بها، من بينها يتم اختيار المقر المناسب.
-تحديد تفاصيل موعد تأدية الاختبار، والتأكد من صحة جميع المعلومات ومن ثم الضغط على متابعة.
-النقر على تأكيد الحجز.
المواعيد المتاحة للاختبارفي حال لم يتسن وجود موعد متاح للمتقدم بطلب التسجيل، تقول "هيئة تقويم التعليم والتدريب": "نأمل متابعة ملفك الشخصي باستمرار حتى يمكنك التسجيل في حال وجود مقعد شاغر".
مرحباً روابي:— العناية بالمستفيدين (@EtecCare) May 15, 2024
نأمل متابعة ملفك الشخصي باستمرار حتى يمكنك التسجيل في حال وجود مقعد شاغر.
نرجو لك التوفيق.