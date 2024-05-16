إتاحة مواعيد اختبار "ستيب".. تقويم التعليم توضح

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اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (ستيب – STEP) هو اختبار كفايات اللغة الإنجليزية، ويغطي المهارات الأساسية التي يمكن قياسها بموضوعية وثبات.

ويستهدف خريجي المرحلة الثانوية والجامعية والطلاب الراغبين في الالتحاق ببرامج اللغة الإنجليزية في الجامعات السعودية وبرامج الابتعاث، أو في البرامج التي تشترط مستوى معينًا في اللغة الإنجليزية، أو الراغبين في الحصول على شهادة تحدد مستواهم أو درجة تأهيلهم في اللغة.

رسوم اختبار (ستيب – STEP)



خطوات التسجيل لاختبار (ستيب – STEP)



المواعيد المتاحة للاختبار



مرحباً روابي:

نأمل متابعة ملفك الشخصي باستمرار حتى يمكنك التسجيل في حال وجود مقعد شاغر.

نرجو لك التوفيق. — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) May 15, 2024