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صحيفة تواصل الالكترونية

إتاحة خدمة التبرع السريع عبر منصة إحسان من خلال تطبيق "أبشر"

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منصة أبشر
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أتاحت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، خدمة التبرع السريع من خلال المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان"، وذلك عبر تطبيق أبشر.اضافة اعلان
وستمكّن الخدمة المواطنين والمقيمين من التبرّع بسهولة للحالات الإنسانية والمشاريع الخيرية المعتمدة من منصة إحسان، وتشمل (6) فرص للتبرع وهي "زكاة المال، فرص عامة، وقف، العناية بالمساجد، ووقف إحسان".

خطوات التبرع السريع


ويمكن للراغبين في الاستفادة من الخدمة:
-الدخول لتطبيق منصة أبشر.
-اختيار التبرع مع إحسان من خدماتي.
-اختيار أي من فرص التبرع المتاحة.
-تحديد المبلغ المراد التبرّع به أو إدخال مبلغ آخر.
-بعد ذلك إتمام التبرّع.

خدمة التبرع السريع

وتأتي خدمة إتاحة التبرع السريع مع المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" امتدادًا لمساعي وزارة الداخلية لتعظيم أثر العمل الخيري، الذي ترعاه المملكة، وذلك من خلال الوسائل المعتمدة والآمنة.
يُذكر أن منصة إحسان تحظى بدعم تقني من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" وتشرف عليها 13 جهة حكومية، كما يشرف عليها لجنة شرعية تتأكد من امتثال أعمال المنصة إلى أحكام الشريعة الإسلامية.

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