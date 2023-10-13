"أنت مستحق للدعم السكني" .. تعرف على التفاصيل

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أكد برنامج سكني على أن كافة شرائح مجتمعنا محل اهتمام، من خلال الإسكان التنموي الذي يهدف لخدمة الأسر الأشد حاجة، والمدرجين ضمن قوائم الضمان الاجتماعي المستحقين في منصة سكني. اضافة اعلان

ويتم تحويل طلب المواطن تلقائيًا للإسكان التنموي، ويتم التواصل مع المتقدم أو المتقدمة فور توفر المنتج المناسب.





ظهور إشعار " أنت مستحق"





شروط الحصول على الدعم السكني





خيارات أخرى





وتشمل الخيارات الأخرى



جاء ذلك على صفحة "سكني" الرسمية في منصة "إكس"، عند الإجابة على سؤال أحد المستفيدين للضمان الاجتماعي عن الاجراء التالي حتى يحصل على الدعم.يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية، من بينها خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.