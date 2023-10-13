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صحيفة تواصل الالكترونية

"أنت مستحق للدعم السكني" .. تعرف على التفاصيل

برنامج سكني
برنامج سكني
أ أ
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أكد برنامج سكني على أن كافة شرائح مجتمعنا محل اهتمام، من خلال الإسكان التنموي الذي يهدف لخدمة الأسر الأشد حاجة، والمدرجين ضمن قوائم الضمان الاجتماعي المستحقين في منصة سكني.اضافة اعلان
ويتم تحويل طلب المواطن تلقائيًا للإسكان التنموي، ويتم التواصل مع المتقدم أو المتقدمة فور توفر المنتج المناسب.


ظهور إشعار " أنت مستحق"

جاء ذلك على صفحة "سكني" الرسمية في منصة "إكس"، عند الإجابة على سؤال أحد المستفيدين للضمان الاجتماعي عن الاجراء التالي حتى يحصل على الدعم.


شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.


خيارات أخرى

ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية، من بينها خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.


وتشمل الخيارات الأخرى

– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.
– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.
– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.
– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.
– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

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