أمانة منطقة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة عبر تمهير

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أعلنت أمانة منطقة القصيم ممثلة في (بلدية القوارة) عن طرح عدد من الفرص التدريبية عبر برامج التدريب على رأس العمل (تمهير) بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (لمبادرة المراقب المجتمعي) لحملة الدبلوم على النحو التالي: اضافة اعلان





المسمى الوظيفي



الشروط العامة:



المزايا:



ملاحظة:



طريقة التقديم:

