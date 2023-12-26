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أمانة جدة تعلن أسماء المرشحين لوظائفها الهندسية

أمانة جدة
أمانة جدة
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أعلنت أمانة محافظة جدة عن عدد 12 مرشحا ومرشحة من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الهندسية لأمانة محافظة جدة والمعلن عنها بتاريخ 1445/04/22هـ،اضافة اعلان

شروط وظائف أمانة جدة

وقالت الأمانة أنه اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 1445/06/14هـ، على المرشحين والمرشحات التوجه مباشرة إلى مركز الفحص الطبي (مركز الفحص الشامل) بمدينة جدة.
وأضافت الأمانة ، على المرشحين بعد ذلك الحضور مباشرة إلى المقر الرئيسي لأمانة محافظة جدة بجدة – الإدارة العامة للموارد البشرية.
وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم لمباشرة مهام وظائفهم، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

أسماء المرشحين

يمكن الاطلاع على أسماء المرشحين من خلال الرابط التالي:
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الوثائق المطلوبة لوظائف أمانة جدة

يجب على المرشحين والمرشحات اصطحاب الوثائق التالية:
1- أصل الهوية الوطنية + نسخة منها.
2- عدد (4) صور شمسية مقاس (4*6) ذو خلفية بيضاء.
3- العنوان الوطني.
4- الحساب البنكي.
5- أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية او المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.
6- معادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة ونسخة من كشف الدرجات بالإضافة الى مفاتيح المعدل.

الأفضلية لغير التربويين

أشارت الأمانة الى أن المعلنة أسماؤهم تمت مفاضلتهم حسب ما ورد في الإعلان والأفضلية لغير التربويين ثم التربويين وذلك بناءً على عناصر المفاضلة الموضحة سابقاً، وأن المقابلة الشخصية شرط لقبول المرشح.
أكدت أمانة محافظة جدة إلى أن من لم يحضر لاستكمال إجراءات ترشيحه خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

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