أمانة جدة تعلن أسماء المرشحين لوظائفها الهندسية

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أعلنت أمانة محافظة جدة عن عدد 12 مرشحا ومرشحة من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الهندسية لأمانة محافظة جدة والمعلن عنها بتاريخ 1445/04/22هـ، اضافة اعلان





شروط وظائف أمانة جدة



أسماء المرشحين



الوثائق المطلوبة لوظائف أمانة جدة



الأفضلية لغير التربويين

