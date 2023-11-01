أمانة المدينة تفتح باب التقديم لخدمات إعاشة الحجاج الموسم المقبل

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أعلنت أمانة المدينة المنورة، عن بدء التسجيل لتقديم خدمات الإعاشة للحجاج والزائرين خلال موسم الحج لعام 1445هـ.



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رفع الطلبات عبر المسار الموحد





إسكان الحجاج في مكة المكرمة



تفعيل جدول الجزاءات عن المخالفات البدلية





تصنيف المنشآت حسب الأمانات والبلديات



ودعت الأمانة الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال الإعاشة والتغذية إلى تقديم طلباتهم ورفع المستندات على الرابط : investment.amana-md.gov.sa/HajEasha عبر المسار الموحّد لوزارة الحج والعمرة.بدأت لجنة إسكان الحجاج بأمانة مكة المكرمة في استقبال طلبات تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج للعام 1445هـ وذلك عبر المكاتب الهندسية المعتمدة لهذا العام.وطالبت اللجنة من ملاك ومستثمري المباني المعدة لإسكان الحجاج سرعة التقدم إلى المكاتب الهندسية المعتمدة لإنهاء استخراج التصاريح.كما فعّلت أمانة مكة النسخة المحدَّثة من جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية، التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرًا، والمتضمنة عددًا من المخالفات في مختلف المجالات.وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة مكة، أسامة زيتوني، أن ما يختص بالجزئية المتعلّقة بمخالفات الاشتراطات والتجهيزات الخاصة بالمحال والمنشآت التجارية، فقد تمّ تصنيف المنشآت بحسب الأمانات والبلديات.