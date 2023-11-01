أمانة المدينة تفتح باب التقديم لخدمات إعاشة الحجاج الموسم المقبل

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أعلنت أمانة المدينة المنورة، عن بدء التسجيل لتقديم خدمات الإعاشة للحجاج
والزائرين خلال موسم الحج لعام 1445هـ.
ودعت الأمانة الشركات والمؤسسات المتخصصة في
مجال الإعاشة والتغذية إلى تقديم طلباتهم ورفع المستندات على الرابط : investment.amana-md.gov.sa/HajEasha عبر المسار
الموحّد لوزارة الحج والعمرة.
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رفع الطلبات عبر المسار الموحد
بدأت لجنة إسكان الحجاج بأمانة مكة المكرمة في استقبال طلبات تصاريح
المباني المعدة لإسكان الحجاج للعام 1445هـ وذلك عبر المكاتب الهندسية المعتمدة
لهذا العام.
إسكان الحجاج في مكة المكرمة
وطالبت اللجنة من ملاك ومستثمري المباني المعدة لإسكان الحجاج سرعة التقدم إلى المكاتب الهندسية المعتمدة لإنهاء استخراج التصاريح.