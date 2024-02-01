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"أمانة الشرقية" تطرح وظائف هندسية شاغرة عبر منصة "جدارات"

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، عن فتح باب التقديم لشغل عددٍ من الوظائف على المرتبة السابعة، عبر منصة "جدارات".

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"أمانة الشرقية" تطرح وظائف عبر منصة "جدارات"



وأوضحت أن الوظائف متاحة للحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة، والمشمولة بسلم الموظفين العام "بنظام التعاقد".وأكدت أن الوظائف تأتي ضمن 6 تخصصات هندسية، تشمل "مهندس تصميم مواقع، مهندس تخطيط مدن، مهندس كيميائي، مهندس ديكور مساعد، مهندس كهرباء، مهندس معماري".موعد التقديم على الوظائف الشاغرةوحددت الأمانة موعد التقديم على الوظائف الشاغرة؛ الذي يبدأ يوم الاثنين 24/07/1445، و يستمر حتى يوم الأربعاء 04/08/1445، عبر منظومة التوظيف الموحدة "جدارات" على الرابط التالي: - https://jadarat.sa/ودعت الأمانة الراغبين والراغبات ممن تنطبق عليهم الشروط، بالتقديم الإلكتروني والدخول على منصة "جدارات".





مجموعة متنوعة من الوظائف الإدارية



وتوفر منصة جدارات مجموعة متنوعة من الوظائف الإدارية والتعليمية، وذلك بهدف توفير الكثير من فرص العمل وفتح آفاق واسعة للتوظيف في المملكة.ولتحقيق الاستفادة من الخدمات التي تقدمها منصة جدرات لابد من توفر الشروط اللازمة، واتباع خطوات محددة لدخول المنصة والحصول على خدماتها.