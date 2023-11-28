الثلاثاء، 14 جمادى الأولى 1445 ، 28 نوفمبر 2023

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أماكن تواجد ومواعيد عمل الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية 1445

الوحداث المدنية 5
الوحدات المدنية المتنقلة
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كشفت الأحوال المدنية عن إتاحة خدماتها للرجال والنساء عبر وحدات متنقلة في 21 موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة.اضافة اعلان
وتأتي هذه الخدمات أيضًا في إطار مبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

خدمات توفرها الوحدات المتنقلة

تعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.
وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.


خدمات الوحدات المدنية في مكة المكرمة

وقد أطلقت الأحوال المدنية وحدات متنقلة بمنطقة مكة المكرمة، لتقديم خدماتها للرجال في محافظة المويه، ومركز سديره، ومركز بحره، لمدة يومين لكل منهما، وفي مركز قيا لمدة يوم.
وتقدم الخدمة للرجال والنساء في مؤسسة البريد السعودي لمدة يومين، وللرجال في مركز أبو راكة لمدة يوم.

واليوم الثلاثاء للنساء في محافظة المويه، ومركز سديره، ومركز بحره ومركز عشيرة لمدة يومين لكل منهم.

ويوم الخميس تقدم الخدمة للرجال في مقر الخطوط العربية السعودية بجدة.

أماكن تواجد الوحدات المدنية في الباحة

وتقوم الأحوال المدنية بمنطقة الباحة بتقديم خدماتها للرجال في مجمع مدارس الفيصلية، في مدرسة ابن رشد المتوسطة بمحافظة الحجرة.

وغدًا الأربعاء في مدرسة الأمام القرطبي بمحافظة قلوة، وللنساء في مدرسة متوسطة قلوة الأولى لمدة يومين لكل منهم.



مواعيد الوحدات المتنقلة بالمنطقة الشرقية

وفي المنطقة الشرقية تقوم الوحدة المتنقلة بتقديم خدماتها للرجال في الهيئة الملكية للجبيل وينبع لمدة يومين.

واليوم الثلاثاء في شركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل (ساسرف) لمدة يوم واحد.

ويوم الأربعاء في الشركة العربية للبتروكيماويات (بتروكيميا) لمدة يومين.

ومواعيد الوحدات في نجران والمدينة

كما تقدم الوحدة المتنقلة بمنطقة نجران خدماتها للنساء في الكلية التقنية بنجران لمدة يوم.

وغدًا الأربعاء في مدرسة المتوسطة السادسة بالفيصلية لمدة يومين.
وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال والنساء اليوم بمنطقة المدينة المنورة في محافظة العيص لمدة أسبوع، وفي منطقة حائل بمركز تربة لمدة أربعة أيام.

خدمات الوحدات في عسير لمدة يومين

وفي منطقة عسير بمركز العرين لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة للرجال بمنطقة القصيم غد الأربعاء في مقر إمارة منطقة القصيم لمدة يوم واحد.



أهداف الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية

ويشار إلى أن من أهم أهداف الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية:
1. خدمة المواطنين ممن يتعذر حضورهم لفروع وإدارات الأحوال المدنية من ذوي الظروف الخاصة أو المرضى أو المسنين ونحوهم.
2. خدمة المواطنين في أماكن تجمعاتهم كالجامعات والمدارس والمرضى في المستشفيات والوزارات والمصالح الحكومية والأهلية ونحوها.
3. خدمة المواطنين في القرى والمحافظات التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية.

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