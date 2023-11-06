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أكاديمية مطوري آبل تعلن عن فتح باب القبول في البرنامج التأسيسي.. رابط التسجيل

آبل
آبل
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أعلنت أكاديمية مطوري آبل (أول أكاديمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شراكة بين آبل وأكاديمية طويق) عن فتح باب القبول في (البرنامج التأسيسي)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

معايير القبول في البرنامج التأسيسي:


 أن تكون المتقدمة من النساء.
 العمر من 18 سنة فأكثر.
 الإلمام باللغة الإنجليزية.
  أن تكون المرشحة غير موظفة.
 الشغف العالي والرغبة بالتطوير.
 التفرغ لمدة البرنامج (4 أسابيع).
 إتمام بيانات التسجيل والتأكد من صحة المرفقات (مقال الطالبة - الفيديو الشخصي).
موعد التسجيل:
 التسجيل مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1445/05/05هـ الموافق 2023/11/19م.

طريقة التسجيل:


رابط التسجيل - (اضغط هنا).

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