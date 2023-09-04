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أكاديمية طويق تعلن عن 50 معسكراً تدريبياً في مجالات احترافية

أكاديمية طويق
أكاديمية طويق
أ أ
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أعلنت أكاديمية طويق (التابعة للاتحاد السعودي للأمن السيبراني) عن فتح باب التسجيل في أكثر من (50) معسكر من المعسكرات التدريبية المجانية والمكثفة (مع شهادة معتمدة للمتدربين) على النحو التالي:

المجالات:


- الأمن السيبراني
- الحوسبة السحابية
- الذكاء الاصطناعي
- علم البيانات 
- التصميم والتصنيع الرقمي
- تقنيات الميتافيرس
- البرمجة 
- تجربة المستخدم
المسارات:
- مسار الجامعيين
- مسار الخريجين
- مسار الموظفين
- مسار الناشئين

المميزات:


- دورات مجانية ومكثفة مع شهادات معتمدة.
تنطلق من احتياجات سوق العمل عبر:
- دراسات استشراف وظائف سوق العمل السعودي.
- مسح أكاديمية طويق للشركاء.
- الشواغر الوظيفية في برامج التوظيف.

نبذة عن الأكاديمية:


سعيًا لتحقيق رؤية 2030 تم تأسيس أكاديمية طويق والتي تهدف إلى تمكين 100 ألف مبرمج بحلول عام 2030، وتقدم أكاديمية طويق عدد من المعسكرات البرمجية والدورات المكثفة والقصيرة بالإضافة إلى إطلاقها لمنصة سطر التعليمية لتكون أول منصة عربية متخصصة في مجالات التقنية الحديثة باللغة العربية.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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