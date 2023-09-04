أكاديمية طويق تعلن عن 50 معسكراً تدريبياً في مجالات احترافية

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أعلنت أكاديمية طويق (التابعة للاتحاد السعودي للأمن السيبراني) عن فتح باب التسجيل في أكثر من (50) معسكر من المعسكرات التدريبية المجانية والمكثفة (مع شهادة معتمدة للمتدربين) على النحو التالي:





المجالات:



المميزات:



نبذة عن الأكاديمية:



طريقة التقديم:

