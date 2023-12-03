أكاديمية طويق تعلن عن 150 برنامج ومعسكر تدريبي

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أعلنت أكاديمية طويق التابعة (للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز) عن إقامة 150 برنامج ومعسكر تدريبي مع (شهادة مُعتمدة)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
المجالات التدريبية:
- البرمجة.
- الأمن السيبراني.
- الحوسبة السحابية.
- الذكاء الاصطناعي.
- التصميم والتصنيع الرقمي.
- علم البيانات.
- تقنيات الميتافيرس.
- تجربة المستخدم.
نبذة عن الأكاديمية:
- أكاديمية طويق هي مؤسسة تعليمية مقرّها مدينة الرياض، أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز عن تأسيسها في أغسطس 2019م، وتتخذ من جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن مقرًا لها.
طريقة التقديم:
- من خلال الرابط التالي: اضغط هنا