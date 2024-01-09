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أكاديمية الطاقة والمياه تعلن عن فرص تدريب وتوظيف

أكاديمية الطاقة والمياه
أكاديمية الطاقة والمياه
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أعلنت أكاديمية الطاقة والمياه عن بدء التقديم لبرنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف بالتعاون مع شركة الزامل للصناعات المعدنية الثقيلة.

أهداف برامج أكاديمية الطاقة والمياهاضافة اعلان


ويهدف البرنامج إلى تدريب وتوظيف الباحثين عن العمل في تخصص إدارة مواد لدى شركة الزامل للصناعات المعدنية الثقيلة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

- يهدف البرنامج إلى تدريب وتوظيف الباحثين عن العمل في تخصص إدارة مواد لدى شركة الزامل للصناعات المعدنية الثقيلة.
وتقدم أكاديمية الطاقة والمياه حلول تدريبية عالية الجودة مخصصة حسب احتياج سوق العمل وفق آلية الدعم المعتمدة من صندوق الموارد البشرية واعتماد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني جميع المتدربين يتم توظيفهم من قبل الشركة الراعية في القطاع الخاص، وتسجيلهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من اليوم الأول للتدريب.

مزايا برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف


1- الحصول على شهادة دبلوم معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
2- مكافأة مجزية خلال فترة التدريب.
3- توقيع العقد من اول يوم التدريب.
4- التدريب (70% تدريب عملي 30% تدريب نظري).
5- مدة البرنامج سنتين
مقر التدريب:
- مقر التدريب مدينة رابغ اضغط هنا للوصول للموقع.

شروط التسجيل:


- سعودي الجنسية.
- دبلوم بمعدل 2.85 من 5 أو 2.30 من 4.
- غير مدعوم من صندوق الموارد البشرية.
- غير مسجل بالتأمينات الاجتماعية.
- ليس لديه سجل تجاري.
- أن لا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة.
- اجتياز المقابلة الشخصية.
- اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية بدرجة A2.
- اجتياز الفحص الطبي.

موعد ورابط التسجيل في البرنامج التدريبي:


- التسجيل مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1445/06/27هـ الموافق 2024/01/09م، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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