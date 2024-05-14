أكاديمية الطاقة والمياه تعلن عن برنامج تدريب مبتدئ بالتوظيف لحملة الدبلوم

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أعلنت أكاديمية الطاقة والمياه عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف في تخصص (الصحة والسلامة المهنيبة و إدارة مواد (حساب الكميات) بالتعاون مع شركة AECOM وهي شركة استشارات البنية التحتية الموثوقة عالميًا وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية والتدريب التقني على النحو التالي:





شروط التسجيل في البرنامج:



المميزات:



مقر التدريب:

نبذة عن البرنامج:

طريقة التقديم: