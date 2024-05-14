أكاديمية الطاقة والمياه تعلن عن برنامج تدريب مبتدئ بالتوظيف لحملة الدبلوم

أ أ
أعلنت أكاديمية الطاقة والمياه عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف في تخصص (الصحة والسلامة المهنيبة و إدارة مواد (حساب الكميات) بالتعاون مع شركة AECOM وهي شركة استشارات البنية التحتية الموثوقة عالميًا وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية والتدريب التقني على النحو التالي:
شروط التسجيل في البرنامج:
- سعودي الجنسية.
- دبلوم فني بمعدل (2.85 من 5) أول (2.30 من 4).
- غير مدعوم من صندوق الموارد البشرية.
- غير مسجل بالتأمينات الاجتماعية.
- ليس لديه سجل تجاري.
- أن لايزيد عمر المتقدم عن 30 سنة.
- اجتياز المقابلة الشخصية.
- اجتياز اللغة الإنجليزية بدرجة A2.
- اجتياز الفحص الطبي.
المميزات:
- تدريب مبتدئ بالتوظيف الفوري.
- مكافأة شهرية مجزية.
- تدريب عملي 70% ، تدريب نظري 30%.
- شهادة دبلوم معتمدة في نهاية التدريب.
- توقيع عقد عمل من أول يوم في التدريب.
- تأمين طبي.
مقر التدريب:
- مدينة رابغ
مدة البرنامج:
- 12 شهر
تاريخ بداية البرنامج:
- يبدأ يوم الأحد 1445/11/25هـ (الموافق: 2024/6/2م).
نبذة عن البرنامج:
يهدف البرنامج إلى تدريب وتوظيف الباحثين عن عمل على تخصصات نادرة ومتاحة لدى منشآت القطاع الخاص، وعلى أن يكون التدريب في أحد الجهات التدريبية المرخصة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (جهة تدريبية غير ربحية).
تقدم أكاديمية الطاقة والمياه حلول تدريبية عالية الجودة مخصصة حسب إحتياج سوق العمل والشركات الراعية وفق آلية الدعم المعتمدة من صندوق الموارد البشرية وإعتماد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني جميع المتدربين يتم توظيفهم من قبل الشركة الراعية في القطاع الخاص، وتسجيلهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من اليوم الأول للتدريب.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا