الثلاثاء، 06 ذو القعدة 1445 ، 14 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أكاديمية الطاقة والمياه تعلن عن برنامج تدريب مبتدئ بالتوظيف لحملة الدبلوم

ل
أكاديمية الطاقة والمياه
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت أكاديمية الطاقة والمياه عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف في تخصص (الصحة والسلامة المهنيبة و إدارة مواد (حساب الكميات) بالتعاون مع شركة AECOM وهي شركة استشارات البنية التحتية الموثوقة عالميًا وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية والتدريب التقني على النحو التالي:اضافة اعلان

 شروط التسجيل في البرنامج:


- سعودي الجنسية.
- دبلوم فني بمعدل (2.85 من 5) أول (2.30 من 4).
- غير مدعوم من صندوق الموارد البشرية.
- غير مسجل بالتأمينات الاجتماعية.
- ليس لديه سجل تجاري.
- أن لايزيد عمر المتقدم عن 30 سنة.
- اجتياز المقابلة الشخصية.
- اجتياز اللغة الإنجليزية بدرجة A2.
- اجتياز الفحص الطبي.

المميزات:



- تدريب مبتدئ بالتوظيف الفوري.
- مكافأة شهرية مجزية.
- تدريب عملي 70% ، تدريب نظري 30%.
- شهادة دبلوم معتمدة في نهاية التدريب.
- توقيع عقد عمل من أول يوم في التدريب.
- تأمين طبي.


مقر التدريب:



- مدينة رابغ

مدة البرنامج:

- 12 شهر 

تاريخ بداية البرنامج:

- يبدأ يوم الأحد 1445/11/25هـ (الموافق: 2024/6/2م).

نبذة عن البرنامج:



يهدف البرنامج إلى تدريب وتوظيف الباحثين عن عمل على تخصصات نادرة ومتاحة لدى منشآت القطاع الخاص، وعلى أن يكون التدريب في أحد الجهات التدريبية المرخصة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (جهة تدريبية غير ربحية).
  تقدم أكاديمية الطاقة والمياه حلول تدريبية عالية الجودة مخصصة حسب إحتياج سوق العمل والشركات الراعية وفق آلية الدعم المعتمدة من صندوق الموارد البشرية وإعتماد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني جميع المتدربين يتم توظيفهم من قبل الشركة الراعية في القطاع الخاص، وتسجيلهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من اليوم الأول للتدريب.

طريقة التقديم:



التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

اقرأ أيضا

عاجل.. بالخطوات.. أهلية الضمان الاجتماعي للمسجلين حديثًا

توضيح لـ "الجوازات" بشأن الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

عاجل.. توضيح من حساب المواطن حول تقديم مَنْ هم بالضمان الاجتماعي في البرنامج

عاجل.. فتح حساب بنكي تجاري لمستفيد الضمان الاجتماعي.. هل يُوقف أو يُقلل الدعم؟

رابط التقديم.. المياه الوطنية تطرح 85 وظيفة للخريجين بجميع المناطق

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

جامعة الإمام 8:40 م السبت، 20 أبريل 2024

عاجل.. جامعة الإمام تعلن عن وظائف إدارية وتعليمية لكافة المؤهلات

قوى الأمن 9:55 م الخميس، 18 أبريل 2024

مستشفى قوى الأمن بالرياض يعلن عن وظائف إدارية شاغرة لحملة الثانوية فأعلى

الوطنية للإسكان 7:11 م الأربعاء، 17 أبريل 2024

الشركة الوطنية للإسكان تعلن عن توفر وظائف إدارية في مدينة الرياض

الشركة التعاونية للتأمين 11:01 م الثلاثاء، 16 أبريل 2024

الشركة التعاونية للتأمين تعلن عن طرح وظائف إدارية لحملة البكالوريوس بالرياض