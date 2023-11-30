الخميس، 16 جمادى الأولى 1445 ، 30 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أقل عمر للتسجيل في الضمان الاجتماعي كـ مستقل

الضمان الاجتماعي
الضمان المطور
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أقل عمر للتسجيل كمستقل في الضمان الاجتماعي المطور.
وقالت ردًا على استفسار بهذا الصدد عبر حسابها في منصة "إكس": "يمكن التقديم على الضمان الاجتماعي المطور كفرد مستقل ابتداءً من عمر (18) سنة في حال تم تقديم ما يثبت الاستقلالية".اضافة اعلان
وأضافت: "وفي حال كان المستقل طالباً يقل عمره عن 25 سنة، فيعد تابعًا لأسرته وعليه التسجيل مع كافة أفراد الأسرة عند التقديم لطلب معاش الضمان الاجتماعي".


المستهدفون من نظام الضمان الاجتماعي المطور

يستهدف نظام الضمان الاجتماعي المطور الفئات الأشد حاجة في المجتمع بغض النظر عن التصنيف السابق للحالة الاجتماعية، كما تضمن أحكام النظام الحالي وصول المعاش للمستحقين مع تمكينهم من السعي لتحقيق الاستقلال المالي ودعمهم للتحول من أفراد محتاجين إلى أفراد منتجين في المجتمع، مع رقابة عالية ومتابعة مستمرة لتحقيق أهداف النظام
وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الراتب الشهري للمستحقين في الموعد المحدد لذلك.
وفي الغالب يتم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال سعودي للأسر و550 ريال سعودي للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

ماهي طريقة التسجيل في الضمان المطور؟

 إنشاء مستخدم جديد وتعبئة البيانات المطلوبة: رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال. سيتم إرسال ”رمز التحقق“ إلى رقم الجوال المدخل إدخال رمز التحقق المرسل إلى جوالك والضغط على ”توثيق“ تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام: رقم الهوية وكلمة المرور. بعدها يتم تعبئة البيانات المطلوبة في المنصة. 

اقرأ أيضا

جامعة الملك خالد
2:59 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

9 تخصصات بجامعة الملك خالد تحقق مراكز عالمية

اختيار كفر السيارة على المستوى الأخضر
2:42 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

"كفاءة": اختيار كفر السيارة على المستوى الأخضر "أسلم وأوفر"

5554
1:09 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

لحديثي التخرج.. "تحكم" تفتح باب التقديم في برنامج التدريب والتوظيف

أمانة الحدود الشمالية
12:49 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

بادر الآن.. وظائف مراقبين ومهندسين في منطقة الحدود الشمالية عبر جدارات

اقرأ أيضا

عاجل.. طريقة استخدام حاسبة الضمان الاجتماعي المطور لمعرفة قيمة الراتب المستحق 1445

هل يتحول إلى جائحة؟ انتشار الالتهاب الرئوي عند الطفال في هولندا بعد الصين

استمرار قبول الطلبات.. تعرف على شروط وظائف جامعة المجمعة

أسهل طريقة للقبول بوظائف الدفاع الجوي في آخر يوم تقديم

توضيح عاجل من حساب المواطن بخصوص نتائج الأهلية لشهر ديسمبر

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الضمان الاجتماعي 10:14 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. طريقة استخدام حاسبة الضمان الاجتماعي المطور لمعرفة قيمة الراتب المستحق 1445

الراتب - ريال 0 عملة 3:07 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

قبل يوم من الصرف.. تعرف على قيمة استحقاقك في الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي المطور 8:03 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عاجل.. موعد صرف الضمان الاجتماعي بعد تبكيره.. استعلم عن أهليتك

الضمان الاجتماعي المطور 9:07 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. الموعد الجديد لصرف الضمان الاجتماعي والاستعلام عن الأهلية

اقرأ أيضا

وظائف حكومية
11:21 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

التقديم ينتهي بعد ساعات.. جامعة المجمعة تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية

مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
10:13 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية يعلن نتائج المرشحين على وظائفه

جامعة المجمعة
9:40 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

بنظام العقود.. وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة المجمعة

احكام
8:59 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

متى يتم إصدار صكوك تملك العقار؟ إحكام تجيب

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

ساند
3:04 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. موعد صرف ساند للمتعطلين عن العمل

وفاة 4 طالبات
2:02 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. التفاصيل الكاملة لحادث الجبيل المروع الذي أدى إلى وفاة 4 طالبات.. تشيع الجثامين

الرسائل النصية بين هواتف آيفون وأندرويد
1:02 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. 7 مميزات في هواتف آيفون لا يعرفها كثير من الناس!

حساب المواطن - ريال
12:21 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. بعد صدور نتائج الأهلية.. تعرف على موعد إيداع دعم حساب المواطن

0--8-
11:43 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. طريقة معرفة أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي 1445

سكني
11:49 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

في المملكة.. 970 ألف وحدة سكنية فارغة وفلل لا تُسكن إلا 19يومًا