أقصى مدة لسريان تأشيرة العمرة.. تنتهي في هذا التاريخ

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حددت وزارة الحج والعمرة، أقصى مدة لسريان تأشيرة العمرة والبقاء في المملكة للمتعمرين.

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس"، إن "صلاحية التأشيرة: (3) أشهر من تاريخ إصدارها على أن تنتهي بحد أقصى في 15 ذو القعدة من كل عام هجري، بموجب التنسيق مع وزارة الخارجية السعودية". اضافة اعلان



وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

حياكم الله

صلاحية التأشيرة: (3) أشهر من تاريخ إصدارها على أن تنتهي بحد أقصى في 15 ذو القعدة من كل عام هجري ، بموجب التنسيق مع وزارة الخارجية السعودية.

دمتم بود — وزارة الحج والعمرة | العناية بالمستفيدين (@MOHU_Care) October 29, 2023

وقف تصاريح العمرة قبل موسم الحج



تطبيق نسك



وأوقفت وزارة الحج والعمرة، بدءًا من يوم الأحد الموافق لـ15 من شهر ذي القعدة لعام 1444 هـ (4 يونيو 2023)، إصدار تصاريح العمرة قبل موسم الحج، قبل أن تعلن عن بدء موسم العمرة الجديد ابتداءً من غرة محرم 1445 هـ.واشترطت اصدار التصريح من تطبيق نسك أو تطبيق توكلنا، بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفايروس كورونا.ويُعدّ تطبيق نُسُك أحد التطبيقات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، للتمكين من إصدار التصاريح اللازمة لأداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية.ويهدف ذلك لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة، مع تحقيق الضوابط التنظيمية بالتكامل مع تطبيق توكلنا، للتحقق من سلامة الحالة الصحية للمتقدم على التصريح.