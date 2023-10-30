الإثنين، 15 ربيع الثاني 1445 ، 30 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أقصى مدة لسريان تأشيرة العمرة.. تنتهي في هذا التاريخ

وزارة الحج - مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة
90 يومًا أقصى مدة لبقاء المعتمرين بالمملكة
أ أ

حددت وزارة الحج والعمرة، أقصى مدة لسريان تأشيرة العمرة والبقاء في المملكة للمتعمرين. 
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس"، إن "صلاحية التأشيرة: (3) أشهر من تاريخ إصدارها على أن تنتهي بحد أقصى في 15 ذو القعدة من كل عام هجري، بموجب التنسيق مع وزارة الخارجية السعودية".اضافة اعلان


وقف تصاريح العمرة قبل موسم الحج

وأوقفت وزارة الحج والعمرة، بدءًا من يوم الأحد الموافق لـ15 من شهر ذي القعدة لعام 1444 هـ (4 يونيو 2023)، إصدار تصاريح العمرة قبل موسم الحج، قبل أن تعلن عن بدء موسم العمرة الجديد ابتداءً من غرة محرم 1445 هـ.
واشترطت اصدار التصريح من تطبيق نسك أو تطبيق توكلنا، بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفايروس كورونا.

تطبيق نسك 

ويُعدّ تطبيق نُسُك أحد التطبيقات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، للتمكين من إصدار التصاريح اللازمة لأداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية.
ويهدف ذلك لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة، مع تحقيق الضوابط التنظيمية بالتكامل مع تطبيق توكلنا، للتحقق من سلامة الحالة الصحية للمتقدم على التصريح.

اقرأ أيضا

اختبار الأختبارات اختبارات
2:57 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

خطوات تسديد رسوم اختبار قياس للمسجلين في الضمان الاجتماعي

جامعة الملك سعود
2:56 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
12:20 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

عاجل.. هل يمكن الجمع بين المعاش وراتب العمل؟.. توضيح من "التأمينات" للوريث

سكني
12:09 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

هل تم إلغاء شرط السنتين للمطلقة؟.. رد جديد من سكني

اقرأ أيضا

خدمة اليوم.. 9 خطوات لتعديل موعد اختبار الرخصة المهنية

تنبيه مهم من الدفاع المدني حول حالة الطقس في جازان

سارع بالتقديم.. الحرس الوطني يطرح عشرات الوظائف للثانوية فأعلى

عاجل.. حساب المواطن: لا بد من توافر هذا الشرط لإيداع الدعم في حساب المستفيدين

للدبلوم فأعلى.. وظائف شاغرة بوزارة الطاقة في مختلف المناطق

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

الكعبة - أمطار 12:16 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

كيف نعتمر عند هطول الأمطار؟.. نصائح مهمة لا تفوتك

العمرة 4:18 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

تنبيه مهم للراغبين في أداء العمرة.. هذا ما ينبغي عليك فعله أولاً

اقرأ أيضا

اقتحام
9:22 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

قوات الاحتلال تقتحم قرى وبلدات بالضفة الغربية وتعتقل عشرات الفلسطينيين

الراتب - ريال 0 عملة
9:11 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

عاجل.. كيف تحسب قيمة معاش الضمان الاجتماعي بعد الزيادة الأخيرة؟

التأمين الصحي
8:59 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

بشرى.. تأمين صحي مجاني مدى الحياة خلال أشهر.. تعرف على التفاصيل

مرضى الاكتئاب
8:35 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

استشاري نفسي: مرضى الاكتئاب يعانون بشدة في هذا التوقيت

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

وزارة الداخلية السعودية
2:33 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

ارتكب جريمة بشعة.. تنفيذ حُكم الشرع قصاصًا بجان في مكة

أخبار السعودية
1:05 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. شرط إيداع حساب المواطن وإنذار أحمر بهذه المناطق

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
12:20 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

عاجل.. هل يمكن الجمع بين المعاش وراتب العمل؟.. توضيح من "التأمينات" للوريث

سكني
12:09 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

هل تم إلغاء شرط السنتين للمطلقة؟.. رد جديد من سكني

اختبار القدرة المعرفية
11:53 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 9 خطوات لتعديل موعد اختبار الرخصة المهنية

حساب المواطن
10:54 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

عاجل.. حساب المواطن: لا بد من توافر هذا الشرط لإيداع الدعم في حساب المستفيدين