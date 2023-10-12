أصبح لأبنائه التابعين دخل.. هل يؤثر ذلك على استحقاقه لدعم المواطن؟

تأثير الأبناء التابعين على دعم المواطن: اضافة اعلان



إضافة المواليد في حساب المواطن:



تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار لأحد المواطنين بشأن تأثير دخل الأبناء التابعين على دعم المواطن.وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا : " هل دخل الأبناء التابعين يؤثر على حساب المواطن؟".وجاء الرد :" يتم احتساب دخل جميع التابعين المضافين ضمن مجموع دخل الأسرة ،ويختلف الحد المانع مابين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها بما لا يتجاوز 20,000 ريال " .كما أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار بشأن كيفية إضافة المواليد في حساب المواطن حتى يشملهم الدعم.وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :"هل المواليد يسجلون بشكل تلقائي؟".وأجاب حساب خدمة المستفيدين على استفساره بالقول :" أهلا بك.. لا تتم الإضافة تلقائياً، وبإمكانك إضافة التابعين عن طريق حسابك (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافة التابعين ثم الضغط على أيقونة حفظ)، من خلال الرابط التالي http://Portal.ca.gov.sa ، نسعد بخدمتك".