الخميس، 27 ربيع الأول 1445 ، 12 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

أصبح لأبنائه التابعين دخل.. هل يؤثر ذلك على استحقاقه لدعم المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار لأحد المواطنين بشأن تأثير دخل الأبناء التابعين على دعم المواطن.

تأثير الأبناء التابعين على دعم المواطن:اضافة اعلان


وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا : " هل دخل الأبناء التابعين يؤثر على حساب المواطن؟".

وجاء الرد :" يتم احتساب دخل جميع التابعين المضافين ضمن مجموع دخل الأسرة ،ويختلف الحد المانع مابين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها بما لا يتجاوز 20,000 ريال " .

إضافة المواليد في حساب المواطن:


كما أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار بشأن كيفية إضافة المواليد في حساب المواطن حتى يشملهم الدعم.


وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :"هل المواليد يسجلون بشكل تلقائي؟".

وأجاب حساب خدمة المستفيدين على استفساره بالقول :" أهلا بك.. لا تتم الإضافة تلقائياً، وبإمكانك إضافة التابعين عن طريق حسابك (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافة التابعين ثم الضغط على أيقونة حفظ)، من خلال الرابط التالي http://Portal.ca.gov.sa ، نسعد بخدمتك".

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