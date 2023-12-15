أشهر 10 منتزهات وحدائق في المملكة.. مواعيد العمل والرسوم المقررة

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تمتلك المملكة العديد من الحدائق والمنتزهات المنتشرة في كل مناطقها ومدنها، وهي عبارة عن مساحات خضراء، يمكنك اللجوء إليها لاستنشاق الهواء النقي والاسترخاء بعيدًا عن صخب المدينة. اضافة اعلان





أشهر 10 منتزهات وحدائق في المملكة



منتزه الملك سلمان



منتزه الخراره الوطني



حديقة العليا بالرياض



منتزه السلام



منتزه الملك عبدالله بالملز



حديقة حي المروج



حديقة الشذى



حديقة الملقا



حديقة غرناطة



منتزه الروضة



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فيما يلي أشهر 10 منتزهات وحدائق وكافة المعلومات الخاصة بعملها:يزخر هذا المتنزه بنشاطات كثيرة تجذب إليه الزوار مِثل ركوب الخيل، والدرجات النارية في ميادين مُخصصة لها، وملاعب لكرة القدم، والكرة الطائرة للشباب.بالإضافة لموقع للطائرات الورقية، وملاهي للأطفال، وأسواق شعبية، وساحات للاحتفالات. كذلك يوجد سد مُقام داخل المتنزه الذي يجعلك تشاهد منظراً خلاباً لتجمع سيول الأمطار داخل بحيرة رائعة الجمال.تقع حديقة الخرارة الوطنية على مشارف مدينة الرياض، وهي تتكون من مزيج من التكوينات الصخرية والكثبان الرملية الكاسحة والحديقة هي نابضة لحياة المدينة الحديثة.وتعتبر منتزه الخرارة الوطني واحدة من أروع الجواهر الطبيعية في المملكة، كما تحتوي على بحيرة الخراره الجميلة والمعروفة بإسم “بحيرة الضوء السائل” والتي تشكلت نتيجة هطول الأمطار الغزيرة خلال موسم الأمطار .حديقة العليا هي حديقة تمتليء بالمساحات الخضراء الخلابة والأشجار الكثيفة و أماكن خاصة للجلوس ومغطاة من أجل حماية الزائرين من أشعة الشمس.وتحتوي الحديقة على منطقة مليئة بالألعاب المثيرة للأطفال بالإضافة أن هناك ملعب خاص بلعب كرة قدم، وتعتبر الحديقة مكان مناسب جداً للهدوء والاستجمام.يقع منتزه السلام وسط مدينة الرياض حيث يقع بمحاذاة قصر الحكم من الناحية الجنوبية ويحده من الغرب طريق الملك فهد ويحده من الشمال شارع طارق بن زياد ومن جهة الشرق شارع سلام وجنوباً شارع عسير، كما تقع منتزه السلام على مساحة تبلغ حوالي 312.000 م2وتحتوي منتزه السلام على بحيرة تعتبر من أجمل الأماكن داخل المنتزه والي تم حفرها لعمق خمسة أمتار كما أنها تتسع لـ140.000 م2 من الماء، وتتميز هذه البحيرة بإطلالة رائعة حيث تعطي منظر طبيعي خلاب.يفتح منتزه السلام أبوابه للزوار بدءاً من 3 عصرًا الى منتصف الليل.منتزه الملك عبدالله بالملز هو واحد من أهم المعالم السياحية الموجودة في المملكة، والتي تقع في حي الملز بل وهو من أكبر المنتزهات أيضاً لما يتميز به من مناظر طبيعية خضراء.مواعيد العمل الخاصة بمنتزه الملك عبد الله في فصل الشتاء من الساعة 1 ظهرًا الى الساعة 11 مساءًا وفي فصل الصيف بدءاً من الساعة 3 مساءاً وحتى منتصف الليل.كما تبلغ سعر تذكرة الدخول للكبار داخل المنتزة 10 ريال سعودي، وسعر تذكرة الدخول للاطفال تبلغ 5 ريال سعودي، كما أن الدخول مجاني لذوي الاحتياجات الخاصة.من المميز في حي المروج هو وجود متنزه حي المروج حيث تبلغ مساحة حديقة حي المروج مائه الف متر مربع، ويتميز هذا المنتزه بجماله ونظافته وتخصيص ممارسة المشي.بالإضافة إلى توفير ألعاب للأطفال مما يجعلها متنفساً رائعا لأهالي للتنزه فيها مع وجود مكان لهم ولأطفالهم، بالإضافة إلى أن هذا الحي وهذه الحديقة يتسموا بالهدوء والنظافة.تعتبر حديقة الشذى من الحدائق الرائعة والهادئة والتي تعد متنفساً مهماً وجميلاً وخصوصاً لأهالي حي الملك فهد حيث تتميز حديقة الشذى بالمسطحات الخضراء وهدوئه.بالإضافة إلى وجود ألعاب للأطفال بحيث يقضوا مع أهاليهم أجمل الأوقات وأمتعها.حديقة الملقى من الحدائق الرائعة والهادئة التي تقع شمال المدينة ويوجد فيها بعض المساحات المغطاة بالنخيل والمسطحات الخضراء مما يزيد روعة للمنظر.كما أن الحديقة مليئة بالمسطحات الخضراء الخلابة و التي تدعو للتأمل والانسجام وتتميز بانها حديقة مليئة بأشجار النخيل العالية و الأشجار الكثيفة الضخمة و النباتات والزهورالجميلة، لا يوجد رسوم للدخول.تقع حديقة غرناطة في حي غرناطة بالرياض و هي تبدو و كأنها وقعت من إحدى القصص الخيالية الأسطورية فهي لا تبدو مثل الحدائق العادية على الإطلاق نظراً لتصميمها المميز والفريد.تم تجديد الحديقة و الاهتمام بها مؤخراً بعدما غرقت في إهمالٍ طويل على الرغم من كونها واحدة من أجمل الحدائق بالمدينة و لكن بعد الاهتمام بها أصبحت أكثر جمالاً من ذي قبل.حديقة الروضة هي واحدة من أكبر مدن الألعاب الترفيهية المخصصة للنساء و الأطفال كما تقع منتزه الروضة شرق مدينة الرياض في حي الروضة وتقع على مساحة 70 ألف متر مربع.ومواعيد العمل داخل المنتزه يوميا من الساعة الخامسة مساءاً حتى الساعة 12 صباحا ، و يوم الخميس من الساعة 4:30 مساءا حتى الساعة 2:00 صباحا ويوم الجمعة من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 12 صباحا، وسعر التذكرة تبلغ 10 ريال للسيدات و الأطفال بعد عممر ثلاث سنوات بينما الأطفال تحت سن الثلات سنوات الدخول مجاني.